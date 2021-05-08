Yoğun Saç Dökülmesi Koronavirüs Riskini mi Arttırıyor?

Yoğun saç dökülmesi, COVID-19 riskini arttırabilir. Dünya çapında yapılan gözlemlere göre yeni tip koronavirüse yakalanmak kadınlara kıyasla erkeklerde daha ölümcül sonuçlanıyor. Yeni araştırmaya göre erkeklerde ölüm oranlarının daha yüksek olmasının nedeni saç dökülmesine ve dolayısıyla kelleşmeye neden olan bir gen olabilir.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan bir araştırma ekibi, androgenetik alopesi olarak bilinen, özellikle orta yaşlarda görülen alın bölgesindeki saç dökülmesinin yaygın olarak görüldüğü erkeklerin COVID-19 nedeniyle hastaneye kaldırılmasına daha sık rastlandığını keşfettiğinde bunlar arasında bir bağlantı olabileceğinden şüphelendi.

Yoğun Saç Dökülmesi ile COVID-19 Arasında Bağ mı Var?

Applied Biology'den Dr. Andy Goren'in liderliğindeki araştırma ekibi, yeni tip koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan erkeklerin %79'unda androgenetik alopesi görüldüğünü tespit etti. Ekip, araştırma kapsamında topladığı bulguları 6 Mayıs'ta gerçekleştirilen Avrupa Dermatoloji ve Veneroloji Akademisi'nin (ADVA) sanal olarak gerçekleştirilen toplantısında sundu.

Araştırmacılar, COVID-19 enfeksiyonunun kilit noktası olan TMPRSS2 isimli enzimin androjene duyarlı olduğunu ve AR geninden etkilenebileceğini belirtti. Goren'in araştırma ekibine göre bu hem yeni tip koronavirüsün şiddetini arttırıyor hem de erkeklerin saçlarının büyük bir kısmını kaybetmesine neden oluyor.

Yeni yapılan araştırmada COVID-19 nedeniyle hastaneye kaldırılan 65 erkeğin genetik analizi yapıldı. AR geninde belirli yapısal farklılıklar olan erkeklerin koronavirüsü şiddetli geçirme ihtimalinin daha yüksek olduğu tespit edildi. Toplantıda araştırma hakkında açıklamada bulunan Goren, elde edilen bulguların yoğun bakım ünitesine yatış riski en yüksek olan erkek COVID-19 hastalarının belirlenmesi için kullanılabileceğini söyledi.

Dr. Teresa Murray Amato, Long Island Jewish Forest Hills'te oldukça çok sayıda kritik COVID-19 vakası gördü. Amato'nun gördüğü vakalar, araştırma kapsamında incelemeye tabi tutulan vakalar değildi ancak COVID-19 nedeniyle hastaneye gelen hastaları inceledikten sonra yüksek AR aktivitesinin olması ile yoğun bakım ünitesine yatış oranının artması arasında önemli bir bağ olduğunu keşfetti.

Amato çalışmanın nispeten küçük ve daha az ayrıntılı bir çalışma olmasına rağmen erkeklerin neden daha çok yoğun bakım ünitesine yattığının nedenini bulmak için önemli bir ipucu olduğuna işaret etti. Bulgular tıbbi bir toplantıda sunulduğundan hakemli bir dergide yayımlanana kadar bunları bir ön değerlendirme olarak düşünmek gerekiyor.