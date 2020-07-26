YÖK Başkanı Üniversitelerin Yeni Ders Sistemi Hakkında Konuştu!

Herkesin konuşmasını beklediği YÖK başkanı üniversitelerin yeni ders sistemi ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılışı ile ilgili net açıklamalar yaparken bugüne kadar YÖK başkanı hiçbir şey söylememişti. Hadi gelin üniversitelerin yeni dönemde nasıl bir eğitim sistemine sahip olacağına hep birlikte göz atalım.

YÖK başkanı Yekta saraç tarafından yapılan açıklamalara bakıldığında, daha çok uzaktan eğitim detayına yer verildiği görülüyor. Ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyinde örgün programlarda uzaktan öğretim yoluyla %40 miktarında ders verilebileceği ifade edildi.

YÖK başkanı üniversitelerin yeni ders sistemi için online önerisinde bulundu

Genel olarak eğitim sistemi stratejisine bakıldığında, okulların doluluk oranının azaltılmak istendiği rahatlıkla görülebiliyor. Böylece virüsten etkilenen kişi sayısı ciddi miktarda azaltılacak. ABD ve İngiltere başta olmak üzere, tüm ülkeler böyle bir sistemi uygulamaya çalışıyor.

Geçtiğimiz günlerde Donald Trump, online eğitim alan yalancı öğrencilerin ülkelerine dönebileceğini söylemişti. Dünya genelinde böyle bir tavır şimdilik görülmese bile yine de online eğitimin giderek artacağı kesin. Ayrıca diğer ülkelerin yine bu tarz hoşgörüsüz tavırlar içerisinde girmeyeceğini de söyleyebiliriz.

Sonuç olarak YÖK başkanı açıklamalarına bakıldığında, yabancı öğrenciler hakkında hiçbir olumsuz tavır sergilenmeyeceği görülüyor. Türkiye'deki öğrencilerin ise, salgının artışına göre daha az veya daha fazla online eğitim alması öngörülüyor. Sizce uzaktan eğitim oranı arttırılmalı mı? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.