YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan Vize Notu İle İlgili Açıklama

Yeni tip koronavirüs salgınının tüm dünyaya yayılmasının sonucunda çoğu ülkede olduğu gibi ülkemizde de uzaktan eğitim sistemine geçildi. Uzaktan eğitim sistemi birçok sorunu beraberinde getirdi. Bazı öğrencilerin sınav esnasında hilelere başvurması, uzaktan eğitim sisteminin beraberinde getirdiği sorunların arasında yer aldı. YÖK Başkanı Yekta Saraç ise güz dönemi vize sınavı ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu.

YÖK Başkanı Yekta Saraç Vize Not Ağırlığının Düşürülmesini İstedi

Hürriyet gazetesinden Nuran Çakmakçı, köşe yazısında Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı ile görüştüğünü belirtti. Köşe yazısında yer alan bilgilere göre YÖK Başkanı Saraç, "Geçtiğimiz dönem üniversitelerimiz bunu uyguladı. Sınavları da online yaptı. Her ne kadar bütün dünya bununla ilgili tedbirler ortaya koymuşsa da yüz yüze yapılan sınavlar kadar sıhhatli sonuç vermediğini biliyoruz. Zorlayıcı şartlar nedeniyle bu kullanılıyor" dedi.

Online yapılan bir sınavın belirleyici tek faktör kılınmaması gerektiğini belirten Saraç, Bizim üniversitelere önerimiz, bu ölçme ve değerlendirmenin süreçlere yayılması. Yani online yapılan bir sınavın belirleyici tek faktör kılınmaması. Süreç odaklı bir ölçme ve değerlendirmeye gidilmesi. Bu da programdan programa, üniversitelerin farklı yetkinliklerine göre hocanın yüz yüze öğrenci ile görüşmesinden, ödev vermesine, proje istemesine kadar farklı şekilde sürece yayılabilir. Dijital materyallerin kavranmasına ilişkin her aşamada birtakım bariyerler konulup, konunun kavranıp, kavranmadığına yönelik ölçüler tespit edilebilir" şeklinde konuştu.

Üniversitelerde Final Sınavları Yüz Yüze Olabilir

Güz dönemi final sınavları ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç, "Verilen derslerin takibinin düzeyi, ödevler, projeler süreçlere başarıya etki edecek şekilde yedirildikten sonra online ara sınavlar-vizeler yapılabilir. Finaller için şimdiden kesin bir hüküm verilmemeli. Küresel salgın dinamik bir süreç. Şimdiden bütün üniversitelerimizin karar vermesi gerekmiyor" ifadelerini kullandı ve açıklamasına şu şekilde devam etti: