Yok mu Artıran? Xiaomi 8K Video Çeken Telefon Üzerinde Çalışıyor

Akıllı telefonlarda yapılan geliştirmeler ve öne çıkan özellikler kamera tarafında yoğunlaşmaya başladı. XDA-Developers'ın yeni raporuna göre Xiaomi kamera alanında sınırları zorlayacak gibi gözüküyor

Xiaomi Sınırları Zorlayacak

Geçtiğimiz saatlerde yayınlanan yeni rapor, Xiaomi'nin 8K (7680 x 4320) 30 fps video kaydı gerçekleştirebilen akıllı telefon üzerinde çalıştığını ortaya çıkarıyor. Yine geçtiğimiz süreçte yayınlanan yeni MIUI 11 sürümünde beliren bu detay, sistemin kamera uygulamasının kodlarında fark edildi.

Ancak bu koddan daha ilginç olan bir şey varsa, bu da Xiaomi'nin hiçbir telefonunun bu desteğe sahip olmaması. Samsung'un 108 MP Bright HMX sensörü ile gelen Mi Mix Alpha dahi 6K 30 fps video kaydı yapabiliyor. Bu da şirketin bazı gizli planlarının olduğunu bizlere göstermekte.

8K 30 fps video kaydı yapabilmek için her şeyden önce bunu destekleyen bir sensöre ve bunu kaldırabilecek güçte bir işlemciye ihtiyacınız bulunmakta. Bununla birlikte şu an bu desteği sadece Samsung'un Exynos 9820 ve Exynos 9825 işlemcileri sunmakta.

Tüm bunlarla birlikte Xiaomi erkenci davransa dahi, ne yazık ki 8K video desteğinde ilk olmayı başaramayacak. Nubia Red Magic 3 şu an piyasada 8K video kaydedebilen ilk ve tek telefon olarak öne çıkıyor. Ancak bu modelin 8K 15 fps video kaydı yaptığını belirtelim.

Son zamanlarda kamera tarafında birlikte adımlar atan Samsung ve Xiaomi, görünüşe göre bu iş birliğini ilerletmek istiyor. Kamera tarafında birlikte adımlar atan bu iki şirketin, ilerleyen zamanlarda işlemciler üzerinde bazı anlaşmalar yaptıklarını duymamız mümkün.