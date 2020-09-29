YÖK Açıkladı: Üniversiteler Açılacak mı?

Ülkemizde yeni tip koronavirüs salgını etkisini sürdürüyor ve vaka sayıları hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Günlük vaka sayılarında yaşanan ciddi artış nedeni ile öğrencilerin kafasında üniversitelerin açılıp açılmayacağı ile ilgili birtakım sorular oluştu. Peki, üniversiteler açılacak mı? Yüksek Öğretim Kurumu'ndan (YÖK), konu ile ilgili oldukça önemli açıklamada bulundu. YÖK tarafından yapılan açıklama ile ilgili detaylar haberimizde.

YÖK'ten Üniversiteler Açılacak mı Sorusuna Yanıt

Günlük vaka sayılarındaki artış nedeni ile öğrencilerin kafasında üniversitelerde yüz yüze eğitimin 1 Ekim tarihinde yapılıp yapılmayacağı ile ilgili soru oluşmuştu. Ayrıca sosyal medya platformlarında "Yüksek Ögretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç açıkladı: Covid-19 tedbirleri kapsamında üniversitelerimizin açılmasına karar verilmiştir. Üniversitelerimiz 1 Ekim sonrası için akademik takvimlerini yüz yüze olacak şekilde hazırlayabilirler" şeklinde paylaşımlar yer yer alıyor. Peki, sosyal medyada yer alan bu paylaşımlar gerçek mi?

Yüksek Öğretim Kurumu'ndan (YÖK), sosyal medya platformlarında yer alan söz konusu paylaşım ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Üniversitelerde yüz yüze eğitimin 1 Ekim tarihinde başlayacağı iddiası ile ilgili oldukça önemli açıklamada bulunan Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medyada; ‘Yüksek Ögretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç açıkladı: Covid-19 tedbirleri kapsamında üniversitelerimizin açılmasına karar verilmiştir. Üniversitelerimiz 1 Ekim sonrası için akademik takvimlerini yüz yüze olacak şekilde hazırlayabilirler’ şeklinde paylaşımlar yer almaktadır ve bazı gazeteci arkadaşlarımız bu açıklamanın doğruluğunu teyit etmek istemişlerdir. Başkan beyin bu türden bir açıklaması bulunmamaktadır. Sağlık bakanlığının tavsiye kararının üniversitelere bildirilmesinden sonra bu konu tekrar gündeme gelmemiştir."