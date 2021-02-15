YÖK Yüz Yüze Eğitim Anketinin Sonucu Belli Oldu

Geçtiğimiz günlerde üniversitelerin bahar yarı yılı için YÖK yüz yüze eğitim anketi düzenleneceğini açıklamış ve açıklamasının üzerinden bir süre sonra öğrencilerin e-posta adresine ankete katılacakları bağlantı gönderilmişti. Bu anketin ilk sonucu Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç tarafından açıklandı.

YÖK Yüz Yüze Eğitim Anketinin Sonucu Açıklandı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç'ın Twitter hesabında paylaşmış olduğu tweette geçen günlerde yapılan anketin ilk sonucu açıklığa kavuştu. Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından paylaşılan tweette şu ifadelere yer verildi:

"Yeni YÖK olarak nitelikli eğitim, dijital dönüşüm, veri yönetimi ve kalite esaslı çalışma süreçlerimizde; yenilikçi değişimi, etkin iletişimi, üniversitelere yetki devri ve yetki paylaşımını önemsediğimizi belirterek geçen hafta öğrenci ve öğretim elemanlarımızın küresel salgın dönemindeki online (çevrim içi) eğitime ilişkin görüşlerine başvurmuştuk." "Bu anket katılımcı sayısı bakımından 'ülkemizde yapılan en büyük anketlerden birisi' olma özelliğine sahip oldu. Bu kadar geniş bir katılımın olduğu anketin sonuçlarının elbette bizlerin karar alma süreçlerinde önemi vardır, olmalıdır." "Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumlara da hocalarımız ve öğrencilerimizin görüşlerini iletmekteyiz. Öğrencilerimizin sadece %11'i, öğretim elemanlarının ise sadece %3'üSağlık Bakanlığından görüş alınmasını doğru bulmamaktadır. Diğer bir ifade ile Sağlık Bakanlığının görüşlerini alma politikamız, öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımız tarafından güçlü bir şekilde desteklenmektedir. Bilindiği üzere YÖK tarafından Sağlık Bakanlığına bahar dönemindeki eğitim öğretime ilişkin görüşü sorulmuştur. Sağlık Bakanlığının görüşünün bu hafta içi netleşeceğini umuyoruz. Belirsizliğin giderilmesi için bu önemlidir. Sağlık Bakanlığından gelecek görüş istikametinde gecikmeksizin gerekli kararlar alınacaktır." "Nitekim üniversitelerdeki hocalarımız ve idari personelin de kademeli bir şekilde aşılanmasının yükseköğretimin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesinde ne denli önemli olduğu açıktır. Buna ilişkin talebimizi de geçtiğimiz aylarda Sağlık Bakanlığına iletmiştik." "Anketimize gönüllülük esasında katılan 1.255.000 öğrencimiz ile 29.000 öğretim elemanımıza ve ankete katkı veren başta rektörlerimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim." "Görüşlerini paylaşan öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin şunu bilmesini istiyoruz: Görüşleri dikkate alıyoruz, yetki alanımızdaki karar süreçlerimize yansıtmaya çalışıyoruz, yetki alanımız dışındakilere de ilgililer ile paylaşıyoruz."

YÖK Başkanı, anket sonucunun tamamının bu hafta içerisinde kamuoyuyla paylaşılmasının planlandığını da sözlerine ekledi.