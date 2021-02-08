YÖK, Yüz Yüze Eğitim Anketi Yapacak!

Bahar döneminde üniversiteler yüz yüze eğitime geçecek mi? Bu soru, üniversite öğrencileri tarafından uzun bir süredir merakla bekleniyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yeni tip koronavirüs salgını sürecinde verilen uzaktan eğitime ilişkin öğrencilere ve akademisyenlere fikirlerini soracak. YÖK yüz yüze eğitim anketi sonuçlarına göre yüz yüze eğitim kararı alınabilir. Konuya ilişkin detaylar haberimizde.

YÖK Yüz Yüze Eğitim Anketi Ne Zaman Yapılacak?

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle eğitim öğretim uzun bir süredir uzaktan olarak devam ediyor. Üniversite öğrencilerinin bir kısmı eğitim öğretimin uzaktan olarak devam etmesini ister iken bir kısmı ise yüz yüze eğitime geçilmesini istiyor. Sosyal medya platformlarında da bu durum, sık sık gündem oluyor. YÖK, salgın döneminde verilen uzaktan eğitime ilişkin öğrencilere ve akademisyenlere fikirlerini soracak. Kısa süre içerisinde başlaması beklenen anket, 11 Şubat saat 17.00'ye kadar devam edecek.

YÖK'ün web sitesinde "YÖK'ten Pandemi Sürecinde Verilen Online Eğitime İlişkin Anket" konu başlıklı yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

​"Yükseköğretim Kurulu (YÖK), küresel salgın sürecinde online olarak sürdürülen eğitim öğretimin değerlendirilmesi amacıyla üniversitelerdeki öğretim elemanlarına ve öğrencilere yönelik anket düzenliyor." “Nitelikli eğitim, dijital dönüşüm, veri yönetimi ve kalite esaslı" çalışma süreçlerinde; yenilikçi değişimi, etkin iletişimi, güçlü iş birliklerini, “üniversitelere yetki devri ve yetki paylaşımını" önemseyen YÖK tarafından gerçekleştirilecek bu anket çalışması ile pandemi sürecinde verilen uzaktan öğretim süreci tüm boyutlarıyla analiz edilecek. "Öğrenci ve akademisyenlere yönelik olmak üzere iki ayrı grupla dijital ortamda paylaşılacak anketin önümüzdeki bahar yarı yılı ile ilgili planlamalara da ışık tutması bekleniyor.​" "Üniversiteler ve diğer paydaşların görüşlerine sık sık başvuran YÖK, bu anketin sonuçlarını başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili diğer bakanlıklar ve kurumlar ile de paylaşmayı hedefliyor.​"

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, " Küresel salgın sürecinde uygulanan uzaktan öğretimin değerlendirilmesi amacıyla öğrenci ve akademisyenlerimize yönelik bir anket düzenleyeceğiz. Bu anket çalışması ile salgın sürecinde verilen uzaktan öğretim çeşitli boyutlarıyla analiz edilebilecek" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Saraç, " Yeni YÖK olarak, üniversiteler ve diğer paydaşlarımızın görüşlerine sık sık başvuruyor, sonuçlarını karar alma süreçlerine yansıtıyoruz. Bu anketin sonuçları da bahar yarıyılı ile ilgili planlamalarımıza ışık tutacaktır" ifadelerine yer verdi ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Ayrıca bu sonuçları başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili diğer bakanlıklar ve kurumlar ile de paylaşacağız. Bu açıdan anketin kısa süre içinde, 11 Şubat Perşembe günü saat 17.00’ye kadar cevaplandırılması önem taşımaktadır."