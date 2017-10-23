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Yoksa Mouse'u Yanlış mı Kullanıyoruz?

Mouse Kullanımı
Kaan Ezgimen
Kaan Ezgimen Donanım
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Amerikalı bir mühendis olan ve bilgisayarların en önemli aparatlarından biri olan farenin "scrool" özelliğini icat eden Jack McCauley,  bu özelliği doğru kullanmadığımızı söyledi.

Bir bilgisayar ve donanım mühendisi olan Jack McCauley, "mouseların" üzerinde bulunan, ekran ve uygulamalar üzerinde seçim yapılmasını sağlayabilen tekerleğin (scroll) kullanıcılar tarafından doğru kullanılmadığını söyledi.

McCauley yaptığı açıklamada, söz konusu özelliğin aslında sadece programlar arasında geçiş yapmak için icat edildiğini ifade etti. Mucide göre, kullanıcıların söz konusu olan "scroll" özelliğinin tarayıcılarda da sayfalar üzerinde aşağı inmek ya da yukarı çıkmak için kullanıldığına dikkat çekerek, aslında bu özelliğin sadece programlar arasında geçiş yapmak için geliştirilmiş olduğunu ifade etti.

Bu noktada, özelliğin mucidi olan McCauley'e hak vermekte biraz duraksamak oldukça mümkün. Çünkü farelerin tekerlekleri birden fazla işe yarayabiliyor. Scrool özelliğini bu manada "aslında bu işe yarıyor" diye kabul etmek, diğer özelliklerinin bir manası olmadığı anlamına gelmiyor. Oyun oynamak, tarayıcılarda gezinti yapmak, pek çok yardımcı program ve uygulamada bu özellikten faydalanabiliyor olmak da kullanıcılar için oldukça önemli.

Kullanılmaya başlamasının üzerinden 10 yıllarca zaman geçtikten sonra kimsenin bir şikayeti olmamasına rağmen, bu faydalı özellik hakkında şimdi böyle açıklamalar yapmak çok da mantıklı görünmüyor.

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ETİKETLER: uygulama fare mouse Bilgisayar

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