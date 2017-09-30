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Yolcu Taşıyan Dronelar Geleceği Şekillendiriyor

passenger drone
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Kaan Ezgimen
Kaan Ezgimen proje

Drone taşıtları en başından beri yolcu taşımacılığında alternatif olarak görülmüş, bu yönde çalışmalar yapılmıştı.

Hatta bilinen ticari şirketlerin, eVTOL adı verilen teknolojiler geliştirdiğini ve bu yöntemi yakın gelecekte kullanacakları haberlerine de oldukça aşinayız. Bu amaçla dikey kalkış ve iniş yapabilen birçok elektrikli araç (eVTOL) haberini görmezden gelemiyoruz.

Her ne kadar bu tüm sözü geçen araçlar henüz net bir tasarım sunmuş olmasalar da yolcu taşıyabilen drone kavramını gerçekleştirmiş olan ve örnek teşkil eden bir eVTOL aracı, hayal olamayacak kadar gerçek görünüyor.

Dikey iniş ve kalkışlarda oldukça atik ve başarılı olan ve Passenger Drone adı verilen bu araç, ilk prototip çalışmasında henüz bir kişi taşıyacak şekilde geliştirilmiş olsa da bu durum aracın böyle kalabileceği anlamına gelmiyor. Oldukça küçük ve 8 pervaneli olan Passenger Drone, geliştirilmeye oldukça açık yapısıyla oldukça çekici görünüyor.

Zaten bu prototip tanıtılırken aracın 2020 yılında tıpkı Uber gibi 2020 yılında hizmet vereceği de belirtiliyor.

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