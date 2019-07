Yolcular, Uçaktaki Sıra Dışı Motor Arızasını Görüntüledi!

30.000 feet (yaklaşık 9.000 metre) yükseklikte uçuş yapan bir uçağın içindeyken uçağın motorunda birşeylerin ters gittiğini görmek, yaşanabilecek en kötü senaryolardan biridir. Bu tehlikeli durum, ABD’de Atlanta’dan Baltimore’a gitmekte olan Delta havayollarının DL1425 no'lu uçuşunda yaşandı. Motorda sıra dışı bir arıza yaşanmasına rağmen neyse ki korkulan olmadı ve pilotlar uçağı güvenli bir şekilde piste indirebildi.

Söz konusu uçuş, McDonnell Douglas MD-88 tipi bir uçakla yapılıyordu. 33.000 feet’te (yaklaşık 10.000 metre) yolculuğuna devam eden uçakta pilotlar, uçağın Pratt and Whitney JT8D yapımı motorlarından birinin (sol motor) arızalandığını fark etti. Motoru tam olarak görme imkanı olmayan pilotlar, bunun standart bir motor arızası olduğu kanısına vardı ve yakınlarındaki Raleigh/Durham havaalanına doğru alçalmaya başladı.

Uçakta bulunan 154 yolcudan, arızalı motora yakın konumda oturanlar motorda neyin ters gittiğini görme fırsatı yakaladı. Hatta o yolculardan birisi, motordaki bu sıra dışı anları videoya çekti ve Twitter’da paylaştı.

Video I took from my seat on my flight from Atlanta to Baltimore yesterday! Thanks @Delta for the silly smooth emergency landing! #perfect #execution To use this video in a commercial player or in broadcasts, please email [email protected] pic.twitter.com/TUFzREl0Lc