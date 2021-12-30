Yoldaki Çukur Nedeniyle Kaza Yapanlara Tazminat Ödenecek

Yoldaki çukur kazasından tazminat alma hakkı doğdu. Yaklaşık 6 yıl önce Ankara'da yaşanan bir kazadan belediyenin suçlu olduğu ve belediyeye ceza kesilmesine karar verildi.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne göre her yıl binlerce irili ufaklı kazalar meydana geliyor. Bu trafik kazalarının çoğuna sürücü ihmali (dikkatsiz davranış) neden oluyor. Ancak sürücüler her zaman suçlu olmayabilir. Bazen kötü yol koşulları araç hasarlarına ve kazalara yol açabilir.

Yollar genellikle şehirler, ilçeler veya devlet tarafından korunur. Bir yol veya otoyolun kötü durumda olması nedeniyle aracınız hasar görürse, muhtemelen tazminat talebinde bulunmak için belediyeye karşı dava açabilirsiniz.

Yoldaki çukur kazasından tazminat alma hakkı doğdu

En dikkatli sürücüler bile kötü yol koşullarıyla karşılaştıklarında kaza yapabilirler. Resmi Gazete'de bu konuyla ilgili yeni bir gelişmeye el atıldığı ifade edildi: Kötü yol koşullarından kaynaklanan araç hasarından dolayı belediyelerden tazminat alınabilir.

30 Haziran 2015'te yaşanan bir kazada, aracın 140 santimetre uzunluğunda, 80 santimetre genişliğinde ve 10 santimetre derinliğinde çukura girerek takla attığı belirtildi.

Kaza tespit tutanağında ise "çukurun etrafında herhangi bir uyarı levhasının bulunmadığı, kazanın bu nedenle meydana geldiği, kaza yerine uyarı levhası koymaması nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesinin olayda birinci derecede kusurlu olduğu"na karar getirildi.

Bala Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturm kapsamında, kovuşturmaya yer olmadığının altı çizildi ve kaza sonrasında yaralanan çocuğun ailesi ve kazazedelerin maddi ve manevi tazminat davasının onaylanmasına hükmedildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, maddi tazminat isteminin reddine ve buna karşılık yaralanan çocuk bakımından 7 bin 500 lira manevi tazminata hükmedildi.

Anayasa Mahkemesinin gerekçesinde, kaza tespit tutanağında ilgili kamu idaresinin sorumlu olduğunun ifade edildi.

Davanın gerekçesinde ise, "Üstelik başvurucuların belirtilen iddia ve şikayetleri, yargılamanın sonucuna doğrudan etki edebilecek mahiyettedir. Dolayısıyla yargısal makamlarca yapılmaması nedeniyle kişinin maddi ve manevi varlığının korunması ve geliştirilmesi hakkı bakımından kamu makamlarının pozitif yükümlülüklerini yerine getirmedikleri kanaatine varılmıştır." tespitinde bulunuldu.

Mahkemece tazminat davasının reddedilmesine ilişkin kararda, aracın muayene tarihinin geçmesi gibi diğer hususlar göz önünde bulundurularak, davanın reddine karar verildiği aktarıldı.