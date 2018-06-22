Yollardaki Çukurları Drone'lar Dolduracak

Çukurlarla dolu yollarda yolculuk yapmanın eğlenceli bir tarafı olmamasının yanı sıra aracınıza da büyük zararı var. Çukurları düzeltmek için son teknolojiden yardım almak isteyen bir grup İngiliz araştırmacı, drone teknolojisi ve 3D yazıları bir araya getirerek, yeni bir tasarım ortaya çıkarmayı başardılar.

Kedini tamir edebilen şehirlerin olasılığını araştıran çok üniversiteli bir araştırma grubunun parçası olarak geliştirilen drone teknolojisiyle birlikte yoldaki çukurların içerisinin doldurulmasıyla asfaltların daha uzun süre kullanılması amaçlandı. Leeds Üniversitesinde Malzeme ve Yapı bölümünde profesör olarak görev yapan Phil Purnell, projenin amacını şöyle açıkladı: “Altyapıdaki müdahalelere baktığınızda - ister yol, ister boru, köprü veya benzeri olsun - sık sık gram ve milimetre ölçeği hataları olarak başlayan sorunların büyüdüğünü ve büyüyen sorunların çözümü için tonlarca malzeme harcandığını görebiliyorsunuz. Bizim amacımız hataları küçükken kapatarak, büyümelerini engellemek.”

İlk olarak çukur işine el atan araştırmacılar, 3D destekli yazıcıyla destekledikleri drone’un yoldaki bozuk para küçüklüğündeki çukurları tespit edebildiğini ve o küçük çukuru kapatmak için hemen harekete geçebildiğini söylediler. Kısaca çukurların arabalara zarar verecek kadar büyümeden önce hayatlarına bozuk para kadar küçük bir delik olarak başladıkları ve bu deliklerin bozuk para boyutundayken kapatılması durumunda, ortaya çukur çıkmayacağı belirtildi.

Yeni drone teknolojisinin 1mm ufaklığındaki deformasyonu dahi görebildiklerini dile getiren araştırmacılar, hemen yukarıda görebileceğiniz videodaysa sistemin nasıl çalıştığını ve delikleri nasıl kapattığını gösterdiler.