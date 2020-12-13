Virgin Galactic'in Yörüngeye İnsan Taşıyacak Test Uçuşu İptal Edildi

Virgin Galactic'in Dünya yörüngesine insan taşıyacak test uçuşu iptal edildi. Geçtiğimiz gün VSS Unity isimli uzay aracıyla gerçekleştirilen test uçuşu, insanların yörünge altı uçuşlar yapmasına olanak tanıyacaktı.

Uzay turizmini başlatmak için çalışmalar yapan Virgin Galactic'in test uçuşu, roket motorunun ateşlenememesi ve New Mexico'daki iniş yerine güvenli bir şekilde süzülerek inmesiyle başarısız oldu. VSS Unity isimli uzay aracının motorunun, özel bir jetten serbest bırakılmasıyla birlikte Dünya yörüngesine çıkması amaçlanıyordu.

Virgin Galactic Twitter'da yaptığı kısa açıklamada, "Roket motorunun ateşleme sırası tamamlanmadı. Araç ve mürettebat çok iyi durumda. Spaceport America'da hazır birkaç motorumuz var. Aracı kontrol edip yakında uçuşa döneceğiz" ifadelerini kullandı.

Thread: our CEO, Michael Colglazier, on today’s flight test. Today’s flight landed beautifully, with pilots, planes, and spaceship safe, secure, and in excellent shape — the foundation of every successful mission! Our flight today did not reach space as we had been planning. pic.twitter.com/pqfUAtp6UH — Virgin Galactic (@virgingalactic) December 12, 2020

Dünya yörüngesine insan taşıyacak test uçuşu neden iptal edildi?

Uzay aracının uçaktan serbest bırakılması yaklaşık 15,2 kilometrede gerçekleşti. Bu noktada; VSS Unity hafif bir süzülüşe girecek, saniyeler içinde roket motoru ateşlenecek ve uzay gemisinin burnu neredeyse dikey bir tırmanışa geçecekti. Ancak roket motorunun ateşlenememesi uçuşun başarısız olmasına yol açtı.

Ayrıca bilmeyenler için; yörünge altı uçuşlar, roket motoru kapatılmadan önce en az 80,5 km yüksekliğe ulaşacak şekilde tasarlanıyor ve bu süreç içerisinde uzay gemisindeki mürettebat ise atmosfere yeniden girecekleri inişe hazırlanıyor.

Cumartesi günü gerçekleştirilen test uçuşu, Virgin Galactic'in Spaceport America'daki yeni karargahından uzaya roket gücüyle ilk yolculuğu olacaktı. Ayrıca uzay gemisinin kontrolü iki pilot tarafından gerçekleştirildi. VSS Unity'de NASA'ya ait yük vardı, ancak canlı yolcu bulunmuyordu.

Virgin Galactic'in ticari operasyonları başladığında ise iki test pilotu ve altı adede kadar yolcu içerecek. Yolcular, VSS Unity'ye binmeden önce Spаceport America'da üç gün kadar karantinada kalacaklar. Şimdiye kadar şirketle uçmaya hazırlanan ilk 600 yolcu, biletleri için 250.000 dolar ödedi, ancak Virgin Gаlаctic bu fiyatların zamanla değişeceğini söylüyor. Şirket henüz ilk ticari uçuşu için tarih açıklamadı.