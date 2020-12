Virgin Galactic'in Yörüngeye İnsan Taşıyacak Test Uçuşu İptal Edildi

Virgin Galactic'in Dünya yörüngesine insan taşıyacak test uçuşu iptal edildi. Geçtiğimiz gün VSS Unity isimli uzay aracıyla gerçekleştirilen test uçuşu, insanların yörünge altı uçuşlar yapmasına olanak tanıyacaktı.

Uzay turizmini başlatmak için çalışmalar yapan Virgin Galactic'in test uçuşu, roket motorunun ateşlenememesi ve New Mexico'daki iniş yerine güvenli bir şekilde süzülerek inmesiyle başarısız oldu. VSS Unity isimli uzay aracının motorunun, özel bir jetten serbest bırakılmasıyla birlikte Dünya yörüngesine çıkması amaçlanıyordu.

Virgin Galactic Twitter'da yaptığı kısa açıklamada, "Roket motorunun ateşleme sırası tamamlanmadı. Araç ve mürettebat çok iyi durumda. Spaceport America'da hazır birkaç motorumuz var. Aracı kontrol edip yakında uçuşa döneceğiz" ifadelerini kullandı.

Thread: our CEO, Michael Colglazier, on today’s flight test. Today’s flight landed beautifully, with pilots, planes, and spaceship safe, secure, and in excellent shape — the foundation of every successful mission! Our flight today did not reach space as we had been planning. pic.twitter.com/pqfUAtp6UH