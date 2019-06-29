Yörüngeye Yedi Uydu Yerleştiren Roket Lab Şirketinde Yüzler Gülüyor

Dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi olarak kabul edilen Roket Lab, önemli bir görevi başarıyla gerçekleştirdi. Şirketin 2 aşamalı çalışan Elektron Roketi, Dünyanın alçak yörüngesine 7 farklı uydu yerleştirmeyi başardı. Böylece şirket kendisini bir kez daha kanıtlamış oldu. İşte haberimizin detayları.

Roket Lab tarafından uzaya taşınan uydular, ABD açısından son derece hassas verilere sahip olacak. Bu uydulardan bir tanesi ABD Özel Harekat Komutasına ait olan Prometheus uydusuydu. Bu rokette ayrıca, yine ABD'ye ait olan ACRUX-1 isimli bir uydu da bulunuyordu.

Roket Lab şirketi önemli başarılar kazanıyor

“Make it rain” ismi ile anılan bu görevden hemen sonra, şirketin temsilcileri basın açıklaması yaptı. Açıklamalarında paketlerinde bulunan en büyük uzay aracını fırlattıkları ve küresel gözlem servislerine öncülük eden şirketlere büyük katkıda bulunduklarını ifade etti.

Yaklaşık olarak 17 metre uzunluğa ve 1.2 metre genişliğe sahip olan Elektron roketleri, maksimum 225 kilo kargo taşıyabiliyor. Rocket Lab şirketinin CEO’su Peter Beck, yaptığı açıklamada Elektronun bu yıl 12 farklı görev yapması gerektiğini ifade etti.

Uzay alanında şu anda tahmin edilenden çok daha fazla bir rekabet bulunuyor. Özellikle de SpaceX gibi şirketlerin Falcon Heavy roketleri bu rekabeti artırıyor. Rocket Lab henüz yeni bir kuruluş olmasına rağmen muhtemelen yakın bir zamanda kendisini kanıtlayacaktır. Peki sizce de uzay yarışında hangi şirket daha avantajlı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.