Street Figter Serisinin 30 Yıllık Yapımcısı Yoshinori Ono Emekli Oluyor

Japon oyun devi cephesinde bir devir kapanıyor. Street Fighter serisi baş yapımcısı Yoshinori Ono, Capcom ile yollarını ayırıyor.

Capcom bünyesinde birçok önemli isim bulunuyor. Yoshinori Ono da bunlardan bir tanesi. Kendisi 1998 yılından bu yana Street Fighter serisinin üreticisiydi. Bunun öncesinde şirket için ses üreticisi ve besteci konumunda bulunmuştu.

Yoshinori Ono, Capcom ile Yollarını Ayırıyor

Yoshinori Ono Capcom bünyesindeki kariyerine 1994 yılında Geliştirme Ekibi Departmanı 1'in Ses Mühendisi pozisyonunda başlamıştı. Devam eden yıllada Üretici AR-GE Planlama Komitesi, Şirket Strateji Departmanı ve Tüketici Oyunları Geliştirme Bölümü 2 Genel Müdürü pozisyonlarında bulunmuştu.

Ayrıca Street Fighter Alpha 3, Dino Crisis 2, Devil May Cry, Onimusha: Warlords, Resident Evil: Outbreak ve Resident Evil: Outbreak File 2, Dead Rising, Street Fighter X Tekken ve Marvel vs. Capcom: Infinite gibi önemli yapımlarda imzası olan Yoshinori Ono, son olarak Deep Down oyununda da Baş Yapımcı pozisyonunda bulunmuştu.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun zamandır, iyi zamanlar, kötü zamanlar ve hatta var olmayan zamanlar geçirdiğim Street Fighter markasıyla birlikteydim." sözlerine yer veren Ono, Street Fighter markasına her daim destek veren bütün oyunculara teşekkürlerini de sunmayı ihmal etmedi.

Son olarak, Capcom firmasının Street Fighter serisine iyi bakacağı konusunda hayranları temin eden Yoshinori Ono, sıradaki Street Fighter oyununu sıradan bir oyuncunun gözüyle görmek için de sabırsızlandığını belirtti.