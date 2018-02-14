YouTube, 1 Çocuğun Daha Ölümüne Sebep Oldu

Hani şu ilaç kutularının üzerinde yazan "Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın." ibaresi var ya, hah işte ondan bir tane de YouTube'a lazım. Aksi halde bu saçma çocuk ölümleri son bulmayacak!

'Deterjan yeme' saçmalığı daha yeni bitmişti ki şimdi de 'deodorant içme' trendi başladı. Brezilya'da yaşayan 7 yaşındaki Adrielly Gonçalves, bu aptal trendin ilk kurbanı oldu. Youtube'da gördüğü saçma bir 'challenge' yüzünden yaşamını kaybeden küçük kızın bir yakını, Adrielly'nin deodorant içme ile ilgili bir video yüzünden öldüğünü doğruladı.

Hayır şimdi bazılarınız yok 'doğal seleksiyon' yok 'bu kadar salaksa ölsün' gibi yorumlar yapabilir. Ama sorarım size, 7 yaşınızı ne kadar hatırlıyorsunuz? Şahsen ben balkonumuza gelen kumruların beni anneme şikayet ettiğine gerçekten inanıyordum. İşgüzar öğretmenimin her yaptığımı yetiştirmesi, babaannemin de öğretmenimi korumak için "Kuşlar söyledi" demesi buna inanmam için yeterliydi. Belki deodorant içen bir video görsem içmeye kalkmazdım ama tahminen tadını beğenmediğim için. Çünkü 7 yaşındaki bir çocuğa herhangi bir şeyin onu öldürmeyeceğini inandırmak tahmin edersiniz pek zor değil.

Çok afedersiniz ama bugün "B*k"un bile sansürlendiği dünyamızda, müstehcen videoları kaldırmak için harcanan eforun yarısı bu tarz, çocuklara kötü örnek olan videoların silinmesine harcansaydı, çok daha iyi bir dünyada yaşıyor olurduk. Çünkü olay deterjan yeme, deodorant içmeyle bitmiyor. Mavi balina oyunundan hiç bahsetmeyeceğim çünkü bugün YouTube'da 'Bayılana kadar nefesini tutma challenge', 'Kendine elektrik verme challenge' gibi milyon tane saçmalık cirit atıyor.

Tabi iş burada en çok ailelere düşüyor belki ama multimilyarder şirketlerin zahmet edip daha fazla önlem almaları da hiç fena olmaz bence.