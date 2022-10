YouTube 4K Video İzlemeyi Ücretli Yapmaktan Vazgeçti

Pek çok şirket, hizmetine farklı yöntem ve koşullarla ücretli abonelik veya üyelik seçeneği eklemeye başladı ve bunlar arasında YouTube da bulunuyor. Katıl seçeneği gibi ücretli video izlenebilecek sistemleri hizmetine yerleştiren YouTube'un geçtiğimiz haftalarda 4K video izlemek için de ücret isteyeceği iddiaları ortaya çıkmıştı.

Ortaya çıkan iddialar, YouTube'ta 4K ve 8K video izlemek için YouTube Premium sahibi olmanın gerekeceği yönündeydi. İlk olarak Reddit'te paylaşılan bir ekran görüntüsünde bir kullanıcı, izlediği videonun görüntü kalitesini 4K'ya almak istediğinde "Yükseltmek için dokunun" seçeneğiyle karşılaştı.

Bunun başka bir testin parçası olacağının iddiaları da ortalıkta dolaşıyorken YouTube geçtiğimiz gün Twitter üzerinden bir kullanıcının sorusu üzerine soru işaretlerini gidermiş oldu. 4K video izlemek için YouTube Premium gerektiren testlerin gerçekleştirildiğini doğrulayan YouTube, bu testlerin sona erdiğini ve 4K video için herhangi bir ücret istenmeyeceğini açıkladı.

we've fully turned off this experiment. viewers should now be able to access 4K quality resolutions without Premium membership. we're here if you have other q's