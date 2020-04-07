YouTube, 5G Teknolojisini Koronavirüse Bağlayan Videoları Kaldıracak

YouTube ve diğer sosyal medya platformları, telefon kulelerine yapılan bir dizi saldırıdan sonra Koronavirüs pandemisinin 5G teknolojisiyle yayıldığı iddiasını sınırlamak için adımlar atıyor.

Geçtiğimiz hafta İngiltere'de 5G ağı sağlayan cep telefonu kuleleri ateşe verilmiş ve bu kulelerin Koronavirüsün yayılmasını kolaylaştırdığı iddia edilmişti. Ancak YouTube bu asılsız iddianın önüne geçebilmek adına sert bir karar aldı. 5G ile Koronavirüsü ilişkilendiren videolara düzenlemeler geliyor.

Son birkaç gün içerisinde v irüs ile 5G teknoloji arasında bağlantı olduğunu iddia eden bazı videolar yüz binlerce görüntüleme aldı. Fakat YouTube'u bu tür videoları "sınırlı içerik" kategorisine alacak. Bu, politikalarını doğrudan ihlal etmediklerini ancak videoda reklam gösterilmeyeceği ve arama sonuçlarında görülmeyeceği anlamına geliyor.

Bir YouTube sözcüsü açıklamasında Koronavirüsü önlemek yerine asılsız yöntemleri paylaşan videoların yasaklanması gerektiğini belirtti ve ekledi: “5G ve koronavirüs ile ilgili komplo teorileri üretenlerin sınırlandırıyoruz ve kullanıcıların yanlış bilgilendirilmesini kabul etmiyoruz"