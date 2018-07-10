YouTube'a Arama ve İzleme Geçmişini Durduracak Özellik

Bir süredir test aşamasında olan ve YouTube içerisinde yer alan gizli mod özelliği en sonunda yayınlandı. Şimdilik yalnızca Android kullanıcılarına açılan yeni özellik sayesinde arama ve izleme geçmişini durdurabilecek ve izlediğiniz videoları önerilen olarak görmeyeceksiniz.

Google tarafından aylardır test sürecinde olan gizli mod özelliği en nihayetinde kullanıcılarla paylaşıldı. Temel olarak bir tarayıcının gizli moduna benzeyen yeni özellik ile birlikte yaptığınız aramaları gizleyebilir ve aynı zamanda izlediğiniz videoları da geçmişinizde tutmayabilirsiniz.

Incognito Modu olarak adlandırılan özelliği açtığınızda, bağlı olduğunuz Gmail hesabınız da devre dışı oluyor. Yani mobil uygulamada anonim bir hesaba geçiş yapmış oluyorsunuz. Bundan dolayı da YouTube Premium'u kullanmanız mümkün olmuyor. Fakat şirketin bu duruma el atacağı düşünülüyor.

Ayrıca yeni özelliği kullanmak için bazı temel nedenleriniz olabilir. Örneğin; telefonunuzu bir çocuğa vereceksiniz. Tabii ki çocuğun YouTube üzerinden izlediği videolar da size önerilen olarak sunulacaktır. Ancak gizli mod sayesinde bu durumun önüne geçebilir ve telefonu verdiğiniz çocuğun izlediği videoları görmeyebilirsiniz.

YouTube Gizli Modu Nasıl Açılır?

Şimdilik Android kullanıcıları için sunulan özelliği açmak için sağ üst köşedeki avatarınıza dokunun. Önünüze gelen ekranda "Gizli Modu Aç" şeklinde bir buton yer alacak. Buna tıkladığınızda YouTube'u gizli olarak kullanabilir ve anonim olarak dolaşabilirsiniz.

Peki ya siz yeni özelliği nasıl buldunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!