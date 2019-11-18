YouTube'a Hayat Kolaylaştıran Özellik Geldi

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan ve her geçen saniye yeni bir video yüklenen YouTube'a yepyeni bir özellik geldi. Yeni özellik ile beraber videoları bulmak çok daha kolay bir hal aldı.

YouTube'a Video Sıralama Özelliği Geldi

Youtube'da çalma listelerini ve kanalların yüklediği videoları istediğiniz gibi sıralayabileceksiniz. YouTube yeni yayına aldığı özellik ile sıralamaa izin vermeye başladı. Artık videoları eskiden yeniye, yeniden eskiye veya popülerden az popülere sıralama yapabileceksiniz. Eskiden çalma listeleri eklendiği sıraya göre oynatılmaktaydı. Yeni özellik ile popüler videoları bulmak kolaylaştı.

Sıralama özelliği Android ve iOS kullanıcılarının kullanıma açıldı. Sıralama özelliğini kullanmanız için yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle YouTube'da herhangi bir kanala veya çalma listesine gelin. Buradan hemen sağ üst köşede yer alan sıralama bölümünü seçin. Sıralama bölümünden eskiden yeniye, yeniden eskiye veya popülerden az popülere seçenekleri bulunmakta. Bu seçenekler arasından istediğinizi seçin ve videoları kolayca bulun.

Hemen aşağıdan özelliğin nasıl göründüğünü görebilirsiniz.

Aşağıda yer alan bağlantı üzerinden kolayca cihazınıza YouTube uygulamasını indirebilirsiniz.