YouTube'a Hikaye Paylaşma Özelliği Geliyor!

Nedendir bilinmez, bir başka sosyal medya platformu daha hikâye paylaşma özelliğini sistemine ekleme kararı aldı. Snapchat ile başlayan kısa süreli fotoğraf ya da video paylaşma özelliğinin yakın zaman sonra YouTube’a geleceği söylendi.

YouTube Hikayeler, birkaç gün önce kullanıma sunulan karanlık mod ile birlikte ortaya çıktı. YouTube hesaplarını karanlık moda geçiren kullanıcılar, mobil uygulama üzerinden video çekmek ya da video yüklemek istediklerinde, seçenekler arasında hikayelerin de geldiğini gördüler.

Damian Keys isimli bir YouTuber ise YouTube’un yeni özelliğinin nasıl kullanılacağını detaylı olarak gösterdi. Kamera butonuna basmanızla birlikte “Video, Canlı, Hikaye veya Post” yazılarının çıkacağını gördüğümüz bu videoda, “Hikayeler” kısmına basmanızla birlikte aynı Snapchati Instagram, Facebook ya da WhatsApp üzerinde olduğu gibi bir ekranla karşılaşacağımız ortaya çıktı.

Hikayeler için video ya da fotoğraf kaydettikten sonra çekilen görsellere çeşitli yazı ya da etiket eklemenin de mümkün olduğu dikkatlerden kaçmazken, YouTube Hikayeler özelliğinin bütün kullanıcılar için ne zaman açılacağına dair ise herhangi bir açıklama yapılmadı.