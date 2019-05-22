YouTube, Abone Sayılarındaki Küsüratları Göstermeyecek

Dünyanın en büyük video paylaşım platformu YouTube, abone sayısını daha tutarlı bir şekilde göstermek adına önemli bir değişikliğe imza attı. Şirket bugün yaptığı açıklamada, ağustos ayından itibaren kanalların toplam abone sayılarındaki küsüratların gösterilmeyeceğini söyledi.

Şu anda 1000'den fazla abonesi olan tüm içerik oluşturucularının abone sayılarının YouTube masaüstü ve mobil uygulamalarında farklı şekillerde gösterildiğini belirten ABD’li şirket, bazı durumlarda abone sayısının kısaltıldığını (örneğin, 133k) bazen de tam sayının (örneğin, 133.017) gösterildiğini söyledi.

Her yerde daha fazla tutarlılık sağlamak için abone sayılarının ağustos ayından itibaren yuvarlak sayılarla görüleceğini açıklayan YouTube, uygulamanın yalnızca binden fazla abonesi olan kanallar için geçerli olacağını vurguladı.

Örneğin, bir kanalın 4.227 abonesi varsa, genel abone sayısı 4.300'e ulaşana kadar “4.2k” olarak gösterilecek. Ya da bir hesabın 133.017 abonesi varsa, kanal 134.000'e ulaşana kadar “133K” olarak yansıtılacak.

YouTube API Hizmetleri'ni kullanan Social Blade gibi üçüncü taraf uygulamaları da kısaltılmış abonelik toplamını görüntülemekle sınırlı olacak.

Instagram ve YouTube gibi sosyal medya platformlarındaki beğeni ve takipçi sayısı, parasal karşılığı yokmuş gibi görünüp, bizim için paradan çok daha önemli olan akçelere dönüştü; ancak bu durum pek çok insan için takıntı haline gelmeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde sizlere bildirdiğimiz gibi, dünyanın en fazla tercih edilen sosyal medya uygulamalardan Instagram, çok yakında beğeni ve takipçi sayısını gizleyecek. Şirket bunun yerine daha çok kullanıcıların yaptığı paylaşımlara ağırlık verilecek.