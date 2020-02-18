YouTube, Activision Oyunlarının Yayınlarına 160 Milyon Dolar Ödedi

Activision Blizzard ve Google arasında yapılan canlı yayın anlaşmasının maliyeti ortaya çıktı. Google, Activision Blizzard oyunlarının canlı yayınlarını YouTube'a taşımak için 160 milyon dolarlık ödeme yapmayı kabul etti.

Esports Observer tarafından elde edilen bilgiler içerisinde, Google'ın ödemesine dair detayları edindi. İnternet sitesi teknoloji devinin Heartstone, Overwatch ve Call of Duty yayınlarının tamamına 160 milyon dolar yani günümüz döviz kuruyla 970 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Yaklaşık 1 milyar liralık bir ödemenin altına imza atan Google, uzun zamandır oyun yayınları pastasından pay almak üzere çalışmalar yapıyordu. Twitch'ten canlı yayın izleyicisi koparmak adına çaba sarf eden şirket, aslında önemli bir adım atmıştı.

Anlaşmanın tüm detaylarına erişmek mümkün olmazken, hangi oyun için ne kadar bütçe ayrıldığına dair bilgi verilmedi. Buna rağmen işin uzmanları, çokça izlenen Overwatch League maçlarının tek başına 90 milyon dolar üzerinde değerlendirmesi olması gerektiğini aktardılar.

Tüm bunların yanı sıra Google'ın anlaşmaya bazı izlenme sayıları ve kitle hedefleri koyduğu da söylenenler arasında yerini aldı. Belirli şartların karşılanması ya da geçilmesi durumunda bütün ödemenin yapılacağı belirtildi.

Anlaşma sonrasında Activision Blizzard oyunları YouTube üzerine taşınmış ve bahsi geçen oyunların resmi canlı yayınları sadece YouTube üzerinden yayınlanmaya başlanmıştı.