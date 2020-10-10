YouTube alışveriş özelliği kazanıyor. Dünyanın en büyük ve en popüler video paylaşım platformlarından bir tanesi olmaya devam eden YouTube, içerik oluşturucularına para kazanmalarını sağlamak üzere yeni bir yöntem sunuyor. Video paylaşım platformunda yer alan içerik oluşturucuları tıpkı Instagram'da da olduğu gibi ürün yerleştirme özelliğine sahip oluyor. İşte video paylaşım uygulamasına gelecek olan özellik ile ilgili bütün ayrıntılar!

YouTube Alışveriş Özelliği Ne Zaman Gelecek?

YouTube, kurulduğu günden bugüne kadar daima rakiplerinin önünde yer aldı ve platformun şu anda dünyanın dört bir yanından milyonlarca içerik oluşturucusu var. YouTube'da içerik üreten herkesin para kazanabileceği çeşitli yöntemler bulunuyor. YouTube'da kanal sahibi kişiler, para kazanmak için genellikle markalarla iş birliği yapıyor ve videoda belirli bir ürün veya hizmeti tanıtıyor.

Dünyanın en büyük topluluklarından birine yön veren YouTube, içerik oluşturucularının markalarla ilişkisini güçlendirmek ve işlerini daha kolay bir hale getirmek için YouTube alışveriş özelliği üzerinde çalışıyor. Şirketin özellik üzerinde yaptığı çalışmalar tamamlandıktan sonra içerik oluşturucuları artık fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram'da da olduğu gibi ürün sayfalarına bağlantı verme imkanına sahip olacak.

Video paylaşım platformuna gelecek olan özellik yokken içerik üreticileri çoğunlukla açıklama kısmına yerleştirdiği bağlantıları kullanmak zorunda kalıyordu ve bu hem içerik üreticileri hem de tüketici açısından bir zorluk teşkil ediyordu. Şirket, içerik üreticilerinin ve tüketicilerinin karşılaştığı zorluklardan birini ortadan kaldırmak ve içerik oluşturucularının markalarla yaptığı iş birliğinin daha iyi bir şekilde ilerletilmesini sağlamak için platforma video üzerinden ürün sayfasına gitme özelliği getirecek.

YouTube alışveriş özelliği, Google'ın iş modelinin büyük bir kısmı reklam sistemine dayalı olduğundan ötürü çok harika bir ilerleme gibi görünebilir ancak yeni özellik tüketici olmayan, YouTube'da yalnızca video izlemek isteyen kişiler açısından bir eksi olarak görülecektir. Özelliğin video paylaşım platformuna ne zaman geleceği ile ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı ancak test süreci biter bitmez kullanıma sunulması bekleniyor. Peki, YouTube'a gelecek olan özellik hakkında sizlerin düşünceleri neler? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.