Youtube Ana Sayfada Ön İzleme Özelliğini Türkiye’de Kullanıma Açtı

Dünyada milyonlarca aboneye sahip içerik platformu Youtube, bir süredir temel altyapısını koruyarak gelişmelerini sürdürüyor. Bunlardan en yenisi ise yurt dışında bir süredir kullanımda olan fare temelli ön izleme sistemi. Bu sistemde kullanıcılar, Youtube ana sayfasında farelerini oynatmak istedikleri kutucuğun üzerine getirerek videonun bir ön izlemesini görebiliyor. Platform, bu yeniliği yurt dışından sonra Türkiye’de de kullanıma açtı.

Global çıkışı sonrasında eksiksiz olarak herkesin kullanımına açılması biraz zaman alan yeni özellik, ana sayfada çıkan içeriklere hızlıca göz atılmasına imkan tanıyor. Bu özellik aslında ‘ön izleme’ yapmak için geliştirildi ancak tüm video istenirse bu şekilde baştan sona izlenebiliyor.

Ana sayfada kullanılan bu özelliği kullanırken video içerisinde ileri geri alma özelliklerini de kullanabiliyorsunuz ancak şimdilik ses aktarılmıyor.

Youtube Oynatma ve Performans

Özelliği kullanmak için YouTube ana sayfasını masaüstünde veya tarayıcıda açmanız ve fare imlecinizi çıkan herhangi bir videonun üstünde 1-2 saniye tutmanız gerekiyor. Bu özellik bir süredir Youtube’un abonelik tarafında zaten bulunuyordu ancak o tarafta da videonun tamamı izlenemiyordu, sadece videodan belirli kesitler sunuluyordu.

Bu özellik şu an kullandığınız tarayıcıda çalışmıyorsa, YouTube’un ‘Oynatma ve Performans’ ayarları içerisindeki ‘Satır içi oynatma/Ana ekranda fareyi üzerine getirerek videoları oynatın’ ayarını aktif etmeniz gerekmektedir.