Youtube, Android'de Yorum Gizlemeyi Test Ediyor

Dünyanın en büyük video paylaşım platformlarından biri olan YouTube, mobil uygulamasında yeni bir özelliği test ediyor. Görünüşe göre yeni özellik çok sevilecek.

Youtube'a Yorumları Gizleme Özelliği Geliyor

Youtube, Android cihazlar için geliştirdiği mobil uygulamasında yorum gizleme özelliğini test etmeye başladı. XDA Developers tarafından yayınlanan raporda yeni özelliğin şu anda Hindistan'daki kullanıcıların kullanımına açık olduğu belirtildi. Yeni yorum gizleme özelliği sayesinde beğenme ve beğenmeme butonunun hemen yanına yorumlar butonu eklendi.

Bu sayede yorumları okumak için sayfanın en altına inmek zorunda kalmayacaksınız. Yorumlar butonuna dokunduğunuzda karşınıza yorumlar ekranı açılacak ve kolayca yorumları okuyabileceksiniz. Özelliğin ne zaman tüm kullanıcılara açılacağı ve iOS cihazlara gelip gelmeyeceği gizliliğini koruyor. Tahminlerimize göre Youtube yeni özelliğini kısa süre içerisinde tüm kullanıcılara açacaktır.

Youtube geliştirdiği yeni özelliklerle beraber daha fazla kullanıcıya erişmek için çalışıyor. Youtube'un yeni özellikleri hakkında sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Takipte kalın!

Sizler Youtube'un yorumları gizleme özelliği hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce bu özellik kullanışlı olur mu? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!