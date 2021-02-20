YouTube Android Uygulaması Artık 4K Kalite Sunuyor

İyi bir internete sahipseniz muhtemelen YouTube'a girdiğiniz zaman açacağınız herhangi bir videoyu her zaman mümkün olan en yüksek çözünürlükte izlemek istiyorsunuzdur. YouTube'da her zaman yüksek çözünürlükte video izleme taraftarıysanız YouTube Android uygulaması artık 4K çözünürlükte video desteği sağlıyor.

YouTube Android Uygulamasında Artık 4K Video İzlenebilecek

Yüksek kalitede bir internete sahip olan herkes büyük bir ihtimalle YouTube ve benzeri video paylaşım sitelerinde yüksek çözünürlükte video izlemek istiyordur. Sizler de bu kişiler arasında yer alıyorsanız YouTube'un Android kullanıcılarına özel olarak sunduğu uygulamasının sağlamaya başladığı yeni desteği oldukça beğeneceksinizdir.

Google'ın bir alt kuruluşu olan YouTube'un Android sürümüne 4K video oynatma seçeneği geldi. Bu seçenek sayesinde video paylaşım hizmetinin web veya iOS sürümünde de olduğu gibi 4K kalitesinde videolar izlemeye başlayabilirsiniz.

Şirketin yeni özelliği ayrıca düşük çözünürlüklü bir akıllı telefonda 4K kalitesinde video yayımlanmasına da olanak tanıyor. İlk olarak XDA Developers tarafından bildirilenlere göre hizmetin Android uygulaması da iOS uygulaması ile uyumlu olacak bir şekilde güncellendi. Android uygulamasında artık hangi akıllı telefon modelini kullandığınız fark etmeksizin 2160p seçeneğini kullanabilecek ve 4K kalitesindeki videoları izlemeye başlayabileceksiniz.

Bu seçeneği kullanmak için cihazınızın ne olduğu veya cihazınızın donanım tarafında yeterince güçlü olup olmadığı fark etmiyor. Cihazınızın donanım gereksinimleri ile uyumlu olup olmaması herhangi bir şekilde sorun oluşturmuyor. Video çözünürlüğünü ekranınızın doğal çözünürlüğünün ötesine taşıyabileceksiniz.

Android işletim sistemli çoğu akıllı telefon 720p ve 1080p ekrana sahiptir. 1440p çözünürlüğe sahip olan Galaxy S21 ve Mi 11 gibi birkaç farklı akıllı telefon da bulunuyor. Düşük çözünürlüklü bir akıllı telefonda 4K çözünürlüğe kadar video oynatma olanağına erişmek, birçok kullanıcının hayali olabilir fakat video kalitesini 4K olarak değiştirmenin videoyu 4K çözünürlükte görüntülemeye başlayacağınızın anlamına gelmediğini de unutmamalısınız.

4K seçeneğini seçen birisinin ekran çözünürlüğü 1080p ise videoyu 4K seçmesine rağmen 1080p çözünürlükte izlemeye devam edecektir ancak 4K seçiliyken video 1080p'nin aksine daha kaliteli bir şekilde görünecektir.

YouTube'un otomatik sıkıştırma özelliği, video paylaşım platformuna yüklenen videoları büyük ölçüde olumsuz etkiliyor. Bu nedenle daha yüksek bir çözünürlükte oynatma seçeneği Android kullanıcıları açısından son derece faydalı olacaktır.