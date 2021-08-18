YouTube Arama Motoru Yeni Özellikler Kazanıyor

YouTube arama motoru, dünyanın ikinci en büyük arama motoru olsa da video paylaşım platformunda içerik bulmak ya da videonun içeriklerini zaman kaybetmeden öğrenmek bazen zor olabiliyor. Geliştiriciler, sorunu çözüme kavuşturmak için yeni yollar kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Her gün milyonlarca insanın birkaç dakika da olsa girip video seyrettiği, şarkı dinlediği bir platform olan YouTube'da arama yapıldığında içerik bulamamak gelecek güncellemelerle tarihe karışıyor.

YouTube Arama Motoru Başka Dillerdeki Videoları da Gösterecek

Söz konusu video paylaşım platformunda çok fazla video olsa da her dilde bir konu ile ilgili hazırlanmış çok sayıda video bulunmuyor. Araştırılan konularla ilgili bilgileri her zaman daha erişilebilir hale getirmenin yolları takip eden YouTube ise kullanıcılara daha çok video göstermek için başka dillere yöneliyor.

YouTube tarafından paylaşılan bilgilere göre kullanıcı herhangi bir konu hakkında arama yaptığında eğer ana dilinde yeterli sayıda içerik bulamazsa aynı arama sorgusunda başka dillerde hazırlanan videolara da göz atma fırsatına sahip olacak.

Kullanıcı, ana dili ile hazırlanan içerik bulamadığında ya da yeterince çok içerik bulamadığında otomatik olarak çevrilen başlıklar, alt yazılar, açıklamalar ile kullanıcılar başka dillerde hazırlanan videoları izlemekte sorun yaşamayacak.

Bu, Tayland'daki bir kişinin MIT'deki bir profesörün kuantum fiziği hakkında sağladığı bilgilere ulaşabileceği anlamına geliyor. YouTube şimdilik İngilizce videolarla başlamayı, daha sonra diğer dillerde de kullanıma sunmayı amaçlıyor. Video paylaşım platformunun kullanıcılara sunacağı yeni işlevsellik sayesinde içerik oluşturucuları küresel çapta daha çok izleyiciye ulaşabilir.

Mobil Kullanıcılar Video İçeriğini İzlemeden Görebilecek

YouTube, video ön izleme özelliğinin mobil kullanıcılara da sunulacağını duyurdu. Video paylaşım platformunun blog yazısında yayımlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İnsanlar bize videoyu açmadan önce videonun ne hakkında olduğunu görmenin daha kolay yollarının sunulmasını istediklerini söyledi. Sizi duyduk! İnsanların bir videonun içeriğinde ne olduğunu daha iyi anlamasına yardımcı olmak için arama bölümünü daha iyi hale getirmeye başladık."

Mobil kullanıcılar, dünyanın ikinci en büyük arama motorunda bir konu ile ilgili video arattığında videoların sadece kapak görselini değil aynı zamanda içeriğinin bir kısmını da görmeye başlayacak. Ayrıca bu kullanıcılara ilgi alanına bağlı olarak ilgili bölüme de doğrudan atlama fırsatı tanınacak.