YouTube Artık Videolar Başlamadan Önce 2 Değil 5 Reklam Gösteriyor

Google'ın sahip olduğu video paylaşım platformu YouTube, geçtiğimiz günlerde Eylül 2022 itibariyle geçerli olmak üzere sessiz sedasız yeni bir reklam türü uygulamaya başladı. YouTube Premium'a abone olmayan YouTube kullanıcıları artık videoları başlamadan önce izlemeleri gereken 5 adede kadar reklam alıyor.

Haber, birkaç ücretsiz YouTube kullanıcısı Twitter ve Reddit'te YouTube videolarını izlemeden önce 2 yerine 5 reklam aldıklarından şikayet etmeye başladığında patlak verdi. Bu kullanıcılar, bir video izleme oturumundan önce atlanabilir reklamların aksine 5 atlanamayan reklam aldıklarını ve bunun kullanıcılar arasında büyük tepkilere neden olduğunu belirtti.

youtube just gave me 5 long unskipable ads pic.twitter.com/FgUUrzZvoB — The Ricked One (@LoganC01962550) September 8, 2022

YouTube Yeni Reklam Türünü Doğruladı

Konuyla ilgili olarak YouTube, Twitter'da durumu kabul etti ve yeni 5 reklam sorununun, şirketin yeni reklam türüyle YouTube kullanıcılarının başına gelebileceğini belirtti. YouTube tarafından açıklandığı üzere bu reklamlar, platformda genellikle 6 saniye uzunluğunda ve maalesef atlanamayan kısa biçimli reklamlardır.

Şu anda tüm ücretsiz YouTube kullanıcıları "video başlamadan önce 5 reklam" durumunu yaşamıyor, bu nedenle YouTube belli ki bunu yalnızca bazı kullanıcılarda test ediyor.

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