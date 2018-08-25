YouTube Atlanamayan Reklamları Arttırıyor

YouTube’da bir video izlerken karşımıza aniden reklam çıkması, pek de hoşlandığımız bir durum sayılmaz. Neyse ki reklamların tamamını izlemek zorunda kalmadan atlayabiliyoruz. Ancak bu durum yakın zamanda değişebilir. Çünkü YouTube, platformunda 'atlanamayan reklamlara' daha çok yer vereceğini açıkladı.

YouTube’un açıklamasına göre, YouTube’dan para kazanan YouTuber’lar (içerik üreticileri), bundan böyle atlanamayan reklamlara tüm videolarında yer verebilecek. Bu yeni uygulama önümüzdeki haftadan itibaren devreye girecek ve özelliği kullanması uygun görülen YouTuber’lar panellerinde bu durumla ilgili bir bildirim görecek.

Reklam verenler genellikle atlanamayan reklamlar için YouTuber’lara daha fazla para ödüyor. Dolayısıyla YouTube’un atlanamayan reklamlara platformunda daha çok yer vermesi, YouTuber’ların platformda daha çok vakit geçirmesini ve daha çok içerik üretmesini teşvik etmek için iyi bir yöntem olabilir. Eğer bir YouTuber, kanalında atlanamayan reklamlar özelliğini açarsa, kanalında daha önceden paylaştığı videolarda bile atlanamayan reklamlara yer verebilecek.

YouTube, YouTuber’ların atlanamayan reklamları toplu ekleyip kaldırmasına, bu tür reklamları içeren videolardaki izleyici katılımını ve gelir akışını izlemesine izin veren bir eklenti de getiriyor. YouTube’daki bu değişim, platformda herkesin daha fazla atlanamayan reklam göreceği anlamına gelse de, durum o kadar da kötü olmayacak gibi görünüyor. Çünkü YouTube Ocak ayında getirdiği yeni kural gereği, atlanamayan reklamları 20 saniye olacak şekilde sınırlandırmıştı.