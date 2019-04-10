YouTube, Bandersnatch Benzeri İnteraktif İçerikler Yapacak

Dünyanın en büyük video paylaşım platformu YouTube, Netflix’in Black Mirror: Bandersnatch ve You vs. Wild gibi içerikleriyle rekabet edebilmek için interaktif programlara yatırım yapmaya hazırlanıyor.

Dijital yayın devi Netflix’in geçtiğimiz yıl yayınladığı Black Mirror: Bandersnatch, interaktif bir formatta olması sebebiyle izleyicilere hikayeyi yönlendirme imkanı tanıyor.

İzleyiciler, filmi seyrederken karşılarına çıkan iki seçenekten bir tanesini seçerek, karakterin kararlarına etki edebiliyor. Kısacası filmin nasıl biteceğini tamamen siz belirliyorsunuz.

Neflix’in ayak izlerini takip eden YouTube, “kendi maceranı kendin seç” formatında içerikler üretmeye hazırlanıyor.

Video paylaşım devinin sözcüsüne göre, söz konusu içerikler, tamamen interaktif programlamaya ve live-action projelere adanmış yeni bir birim tarafından gerçekleştirilecek. YouTube sözcüsü, etkileşimli içeriklerin ilkini yakında duyurmayı planladıklarını belirtti.

Esasen YouTube, geçmişte etkileşimli reklamcılık yapmayı denemişti. Şirketin bu alanda bir sonraki adımı ise teorik olarak Netflix’in Bandersnatch’i gibi üst düzey interaktif programlar üretmek olacak.

YouTube’un etkileşimli içeriklere toplamda ne kadar yatırım yapacağı ise henüz bilinmiyor.