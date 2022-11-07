YouTube'a "Birlikte Canlı Yayın" Özelliği Geliyor

YouTube, yeni bir özellik getireceği zaman öncelikle Creator Insider kanalında ve yayınladığı blog gönderilerinde bu özelliği açıklıyor. Bugün açıkladığı yeni özellik ise Bigo, Tango veya TikTok gibi canlı yayın platformlarında görmeye alışık olduğumuz türden bir özellik.

"Birlikte Canlı Yayın" adı verilen bu yeni özellik, kendi canlı yayınınıza başka birini konuk olarak davet etmenize olanak tanıyor. YouTube şu aşamada özelliğin masaüstü yani web sürümlerinde kullanılamayacağını, yalnızca mobil platformlara özgü olduğunu belirtti.

"Birlikte Canlı Yayın" Mobil Uygulamaya Özel Olacak

Ayrıca özellik başlangıçta yalnızca sınırlı sayıda içerik oluşturucuya sunulacak ancak gerekli testlerden sonra herkesin kullanımına açılacak. YouTube kullanıcıları herhangi bir konukla canlı yayın planlamasını önceden gerçekleştirebilecek ve bunu web tarayıcısı üzerinden de yapabilecek. Canlı yayın sürecinde birden fazla konuk almak da mümkün olacak ancak şu anda aynı anda yalnızca bir konuğa izin veriliyor.

Ortak yayının pek çok canlı yayın platformunda yaygınlaşması sonucu YouTube da aynı içeriklere platformunda yer vermeyi planlıyor gibi görünüyor. Yakın zamanda test imkânına erişme şansı yakalayan içerik oluşturucuları, hesaplarında "Birlikte Canlı Yayına Geç" seçeneğinin aktif olduğunu görecekler. Aynı kısımdan başka içerik oluşturucuları yayınlara davet edilebilecek.

Peki siz YouTube'un bu yeni canlı yayın özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.