YouTube Bölüm Ekleme Özelliğini Test Ediyor

YouTube bölüm ekleme özelliğini test etmeye başladı. Şirket yaptığı açıklamada uzun bir zamandır getirmeyi istediği özellik için çalışmalarını test etmeye sonunda başladığını duyurdu. Video paylaşım platformuna eklenecek olan özellikle beraber içerik oluşturucuları videolarını bölüm bölüm ayırma imkanına sahip olacak. İçerik oluşturucusunun sahip olduğu YouTube kanalının izleyicileri ise videodaki belirli kısımlara daha hızlı bir şekilde geçebilecek.

YouTube Bölüm Ekleme Özelliği Neler Sunuyor?

YouTube kısa bir süre önce video paylaşım platformunu düzenli olarak kullanan internet kullanıcıları için kullanıcı arayüzünde büyük bir değişiklik yaptı. Kullanıcı arayüzünde yapılan değişiklikle birlikte oynatma seçenekleri gibi birtakım yeniliklere gidildi. Dünyanın en büyük ve en popüler video paylaşım platformu YouTube şimdi de izleyicilere büyük bir kolaylık sunacak bir özelliği test ediyor.

Video paylaşım platformunda test edilen özellik, izleyicilerin direkt gitmek istediği bölümlere hiç zaman kaybetmeden ulaşmasını sağlıyor. Bu özellik şu anda video paylaşım platformunda mevcut olmadığı için içerik oluşturucularının bölümleri belirtmesi için videonun açıklama bölümüne bölümlerin dakikasını ve saniyesini eklemesi gerekiyor. YouTube’un geliştirici ekibi ise içerik bu büyük zahmetten kurtaracak bir özelliği test etmeye başladığını duyurdu.

Şirketin yeni özelliği, içerik oluşturucularının açıklama bölümüne bölümlerin dakika ve saniyesini tek tek yazmasına gerek bırakmayacak bir özellik olacak. Şirket, içerik oluşturucularına bu hizmeti sunmak için yapay zeka araçlarını devreye sokarak bu süreci inanılmaz bir şekilde kolaylaştırmak istiyor.

YouTube’un resmi açıklaması, geliştirici ekibinin yapay zeka araçları ile videoları bölüm bölüm ayırma yöntemini test etmeye başladığını ortaya koydu. Bu, içerik oluşturucularının artık videodaki kısımları izleyicilere belirtmek için açıklama kısmında bölümlerin dakika ve saniyesini yazmak zorunda kalmayacağının anlamına geliyor. YouTube, yeni özellik sayesinde tüm işi içerik oluşturucularının yerine kendisi üstlenecek. Şirket artık izleyicilere gerekli bilgiler göstererek video bölümlerini listelediği için bu aynı zamanda videonuzun Google’ın arama motorunda görünme şansını daha da artıracaktır.

Yeni YouTube özelliği şimdilik belirli videolarda kullanılabiliyor. Şirket, YouTube bölüm ekleme özelliği ne tür videolar veya içerik oluşturucuları için etkinleştirdiğini belirtmedi. Peki, siz bu özellik hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.