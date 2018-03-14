YouTube Çalışanları İçin 'Günlük 4 Saat' Sınırı Getirildi

Dünyanın en popüler video paylaşım platformu YouTube, çalışanlarını düşünerek yepyeni bir sınırlama getirdi. YouTube üzerindeki içerikleri inceleyen çalışanları için günlük 4 saatlik bir sınır getiren şirket, bu saatin bile fazla olduğunu ifade etti.

YouTube CEO'su Susan Wojcicki tarafından açıklanan karar, içerik denetleyicilerini sevindirmeyi başardı. SXSW etkinliğinde konuşan Wojcicki, dört saatlik sınır ile çalışanlarının akıl sağlıklarını koruduklarını dile getirdi. "YouTube, Facebook, Reddit ve Twitter gibi platformlara yüklenen rahatsız edici içeriklere maruz kalan çalışanlarımızın akıl sağlığı bizim için önemlidir" şeklinde konuşan CEO, zamanla bu sürenin daha da düşürülebileceğini belirtti.

YouTube üzerindeki pek çok saçma, zararlı ve kuralları ihlal eden içeriklerle karşı karşıya kalan içerik denetleyicileri, otomatik sistemden kaçan videolara göz atıyorlar. Yani gün içerisinde şiddet, cinayet, intihar tarzındaki onlarca videoyu izlemek zorunda kalan çalışanların akıl sağlığı da bir süre sonra bozulmaya başlıyor.

Geçtiğimiz aylarda bu alanda 10 bin kişiye iş imkanı sunan YouTube, aynı zamanda psikolojik destek de sağlıyor. Konu hakkında Wojcicki ise "Bu ciddi bir konu. Geçtiğimiz yıl bu tür içeriklere bakarken çok zaman harcadım." diyerek bu işin zorluğuna değinmekten kaçınmadı.