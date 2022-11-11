YouTube'a Canlı Soru Cevap Özelliği Geliyor

YouTube, artık canlı yayınlar sırasında özel soru ve yanıt oturumları düzenlemenize yardımcı olacak yeni bir canlı soru-cevap özelliğine sahip.

Bir içerik oluşturucu olarak bir soru-cevap oturumu başlattığınızda, konuyla ilgili bilgi yayınınızın sohbetinin üst kısmında sabitlenmiş bir mesaj olarak görünür ve ardından izleyiciler o kısımdan sorularını gönderebilir. Tartışmak istediğiniz bir soru bulduğunuzda, öne çıkması ve herkesin neye yanıt verdiğinizi bilmesi için onu sabitleyebilirsiniz.

Yayın sürecinde dilediğiniz gibi bu soruyu değiştirebilirsiniz. Soru-cevap oturumunu tamamladığınızda standart bir sohbet odasına geri dönebilirsiniz.

YouTube Yayınlara Verdiği Önemi Artırıyor

Bu özel soru-cevap aracı, içerik oluşturucuların doğrudan hedef kitleleriyle konuşmaları için yararlı bir yol olabilir. Bugüne dek yayıncılar, sohbette akan mesajlar arasında soruları yakalamaya çalışıyordu. Yayıncılara yayın üzerinde soruları sabitleme ve izleyicilerden soru alma özelliğini sağlamak çok daha akıcı ve kullanışlı yayınlar gerçekleşmesini sağlayacak.

YouTube, Twitch ile rekabet edebilmek için canlı yayın platformunu geliştirmeye devam ederken şirket, sohbetlerini yayıncılar için daha çekici hâle getirmek için uzun süredir bir dizi özellik ekliyor. Bu özellikler arasında, izleyicilerin yorumlarını ön plana çıkarmaları çin ödeme yapmalarını sağlayan süper sohbetler ve temelde tamamen destek olmaya yarayan süper teşekkürler yer alıyor.