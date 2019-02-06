YouTube CEO'sunun Çocukları Bile Rewind Videosuna Dislike Atmış

Dünyanın en çok ziyaret edilen video oynatma platformu YouTube, yıl içerisinde en çok izlenen videoları anmak adına Rewind videosu hazırlamış ve birçok olumsuz eleştiri almıştı. YouTube’un en beğenilmeyenleri arasına giren video hakkında beklenen açıklama bugün geldi.

Resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan yeni bir blog yazısında YouTube CEO’su Susan Wojcicki, internet üzerindeki herkesin bildiği şeyi itiraf etti ve videonun kötü olduğunu dile getirdi. CEO, “Video yılın en iyi anlarını göstermediği gibi YouTube’u tam anlamıyla yansıtmıyordu” dedi. 2019 yılında çok daha iyi bir videoyla izleyenlerinin karşısına çıkacaklarını dile getiren Wojcicki, hiç kimsenin beklemediği bir açıklama daha yaptı: “Çocuklarım bile videoya dislike verdi.”

YouTube Rewind 2018 videosunu “cringey” olarak tanımlayan CEO, böylece herkesin söylemek istediklerini ilk ağızdan söylemiş oldu. YouTube Rewind 2018 videosu, yayınlanmasının ardından 160 milyon izlenme sayısına ulaşmıştı. Videoda PewDiePie, T-Series, KSI ya da Logan Paul gibi isimlere verilmemesi birçok izleyicileri üzerken, videonun kurgusu da oldukça kötü hazırlanmıştı.