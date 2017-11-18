YouTube, Çerçevesiz Ekranlı Telefonlar İçin Güncellendi

Dünyanın en fazla kullanılan video paylaşma servisi YouTube, bir hayli popüler olan çerçevesiz ekranlı telefonlar için yeni bir güncelleme yayınladı. Çerçevesiz cihazlarda 16:9 formatındaki videoları oynatırken yanlarda boşluk bırakan YouTube, bu sorunu fazla uzatmak istemedi. Artık 18:9 ekran formatındaki telefonda açılan videoya hafifçe zoom yapıldığında video 18:9'a uygun hale gelecek.

YouTube'daki pek çok video 16:9 ekrana yani dikdörtgen ekrana göre ayarlanmış durumda. Ancak günümüzün en popüler ekran formatı olan 18:9'a ayak uyduramayan bu dikdörtgen videolara çözüm YouTube'dan geldi. Samsung Galaxy S8+, iPhone X, Note 8 gibi üst seviye cihazların ekranında yanlarda siyah boşluklar bırakan YouTube, kullanıcılarına kulak verdi. Bundan sonra "pinch to zoom" yani basit bir zoom yapma hareketiyle video, ekrana uygun hale getirilebilecek.

Google Pixel 2 XL'deki YouTube 12.40 sürümünde bu özelliği getiren şirket, Samsung, LG gibi üreticiler için de bu özelliğini 12.44 sürümünde getirdi. Ayrıca şu anda 18:9 ekran formatına uygun video özelliği kullanıcılara sunulmuş durumda.