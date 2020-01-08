YouTube Çocuk İçeriklerini Denetleyen Yeni Kontroller Geliştirdi

Eylül ayında YouTube ve çatı şirketi Google, Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası'nı (COPPA) ihlal ettiği için 170 milyon dolarlık para cezasına çarptırılmıştı. Bunun üzerine YouTube, çocuk içeriğiyle ilgili değişiklikleri açıkladı.

Bugünden itibaren YouTube üzerindeki tüm içerik oluşturucuların videolarını "çocuklar için üretildi" veya "çocuklar için üretilmedi" olarak etiketlemeleri istenecek. "Çocuklar için yapılmış" olarak etiketlenen videoların sınırlı veri koleksiyonu olacak ve yorumlar, bildirimler gibi belirli özellikler kısıtlanacak. Çocuklar için uygun olmayan reklamların yayınlanması da yasaklanacak.

Şirket ayrıca içerik filtreleri ve ebeveyn denetimleriyle YouTube'un daha kısıtlı bir sürümü olan YouTube Kids'i büyük ölçüde ön plana çıkaracak. YouTube bu değişiklikleri geçen yıl duyurduğunda özellikle çocuk dostu içerik yapan içerik oluşturucular için gelir akışlarını nasıl etkileyeceği konusunda tartışmalara yaşanmıştı.

Videoların Yaş Sınırına Kim Karar Verecek?

İçerik oluşturucular videolarını "çocuklar için uygun değil" olarak işaretlese bile reklamverenler dil veya şiddet nedeniyle olduğu düşünülen videolara reklam vermekten çekinebilir. Daha da önemlisi “çocuklar için yapılmış” videolara karar vermek FCC'ye bağlı. FCC (Federal İletişim Kurulu) videodaki kişilerin yaşını, çocuk ünlülerinin veya çocuklara hitap eden ünlülerin varlığını ve diğer faktörleri temel alarak videolara ilişkin karar verebilir.

Oyun Videoları Bile Çocuklara Uygun Değil