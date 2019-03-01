YouTube, Çocukların Bulunduğu Videoların Yorum Bölümünü Kapattı

Dünyanın en büyük video paylaşım platformu YouTube, çocuklara yönelik yapılan cinsel içerikli ve saldırgan yorumları önlemek için çok daha güçlü adımlar atıyor. ABD’li şirket, pedofili kişileri cezbedebileceği gerekçesiyle çocukların ön planda olduğu milyonlarca videonun yorum bölümünü kapattı.

İnternet devi Google’ın çatısı altında faaliyet gösteren YouTube, konuya ilişkin paylaştığı blog yazısında, "Geçtiğimiz hafta boyunca pedofili davranışlara konu olabilecek on milyonlarca videoyu yoruma kapattık. Tüm bu çabalarımız küçük çocukların ön planda olduğu videolara yönelik. Gelecek aylarda da riskli gördüğümüz benzer içerikleri de tanımlamaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta yaşanan olay, YouTube’un çocukları korumak için kullandığı sistemin sorgulanmasına neden oldu. Matt Watson adındaki vlogger’ın çağrısı üzerine harekete geçen video paylaşım devi, çocukların ön planda yer aldığı birçok videoda, özellikle kız çocuklarını hedef alan yorumlar keşfetti. Bu yorumlarının çoğunun pedofili kişilerce yapılmış olabileceği düşüncesi, platformun güvenliğini yeniden tartışmaya açtı.

Pedofili davranışlara konu olabilecek on milyonlarca videoyu yoruma kapatan YouTube, bu tarz yorumlar yapan hesapları da askıya aldı.

Elbette, şirketin yorum yasağı sonsuza kadar devam etmeyecek. Zira YouTube yorumların topluluğun önemli bir parçası olduğunu biliyor. Bununla birlikte şirket, içerik üreten kişilerin pedofili davranışlarda bulunanlara karşı dikkatli davranmaları ve ölçülü kullanım seçeneğini (moderation tools) açmaları gerektiğini belirtiyor.

Geçtiğimiz günlerde bir başka video paylaşım platformu TikTok, çocukların kişisel bilgilerini izinsiz kullandığı gerekçesiyle 5.7 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı.