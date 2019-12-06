YouTube'da 2019'un En Popüler Videoları Açıklandı! #YoutubeRewind2019

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan YouTube, 2019'un en popüler videolarını duyurdu. Bu yıl birbirinden eğlenceli videolar ve hareketli şarkılar listenin en başında geliyor. Gelin hep beraber bu yıl YouTube'da en popüler videolar hangileri olmuş yakından bakalım.

2019'da YouTube'a Damga Vuran Videolar Belli Oldu

2019 yılının bitmesine kısa bir zaman kaldı. YouTube, Türkiye ve Dünyada en popüler olan videoları YouTube Rewind adı altında açıkladı.

Bu yıl en popüler olan genel içerik videoları şunlar oldu:

Konuşan Kediler 3 - En Komik Kedi Videoları

Güldür Güldür Show 188.Bölüm - Okul Koridoru

Hercai 1. Bölüm

O Ses Türkiye performansım ve fotoğraflarım!- Beren Gökyıldız

Çok Güzel Hareketler 2 | Canımız Sıkılır 2 (7.Bölüm)

HESAP KİMDE ? ( 45.500 TL HESAP! )

Agah hemşireyi yakalıyor! - Zalim İstanbul 1. Bölüm

Ben Fero Sosyal Medyadan Gelen Soruları Yanıtlıyor

Kim Milyoner Olmak İster? - Arda Ayten, milyonluk soruya bakın ne cevap verdi?

Diriliş Ertuğrul 150. Bölüm (Sezon Finali)

Volkan şehit oldu! Arka Sokaklar 521. Bölüm

24 SAAT BOYUNCA HER ŞEY MAVİ!!! (Mavi Gözler, Mavi Çiğ Köfte, Havuz...)

HERCAİ PARODİ

Çukur 2.Sezon Kamera Arkası

2019 yılında en popüler müzikler de şunlar oldu:

Reynmen - Derdim Olsun (Official Video)

Reynmen - Ela (Official Video)

Fatih Bulut - Çok Sevdim Yalan Oldu

Norm Ender - Mekanın Sahibi

Ben Fero - Demet Akalın [Official Video]

Ziynet Sali - Bana da Söyle

Tuğçe Kandemir - Gülü Soldurmam

MERO - OLABILIR (OFFICIAL VIDEO)

Ben Fero - Biladerim İçin [Official Audio]

Feride Hilal Akın - Yok Yok

Irmak Arıcı - Gece Gibi Gönlün

Buray - Kabahat Bende

Canbay & Wolker - Fersah (Official Video)

Zeynep Bastık - Yol Akustik (Fikri Karayel Cover)

Irmak Arıcı & Mustafa Ceceli - Mühür

Enes Batur YouTube Rewind 2019'a Damga Vurdu!

Dünya çapında en popüler Youtuberların bulunduğu YouTube Rewind 2019'da Türk Youtuber Enes Batur da yer aldı. 10 milyon aboneye sahip olan Enes Batur'un da yer aldığı YouTube Rewind 2019 videosunu hemen aşağından izleyebilirsiniz.