YouTube'da En Fazla Para Kazanan İsim Belli Oldu! (8 Yaşında)

Forbes dergisi Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan YouTube'dan en fazla parayı kazanan kişinin kim olduğunu açıkladı. YouTube'dan milyonları kazanan kişi sadece 8 yaşında.

Ryan 2019 Yılında YouTube'dan 26 Milyon Dolar Kazandı

Ryan isimli 8 yaşındaki çocuk YouTuber, 2019 yılında YouTube'dan 26 milyon dolar kazandı. Ryan isimli çocuk YouTuber, kanalında oyuncak videoları çekiyor. Ryan's World isimli kanalda şu anda 22.9 milyon abone bulunmakta. Kanalın abone sayısı her geçen saniye yükselmeye devam etmekte.

Dude Perfect isimli komedi kanalı YouTube'da 47.7 milyon aboneye sahip ve 2019 yılında YouTube'dan 20 milyon dolar kazandı. Son olarak Nastya isimli YouTube kanalı 2019 yılında 18 milyon dolar kazandı. Nastya'nın YouTube'da 42.4 milyon abonesi bulunmakta.

YouTube'dan Nasıl Para Kazanılır?

Youtube'dan para kazanmak için öncelikle 1.000 aboneye sahip olmanız ve kanalınızdaki videoların geçmiş 12 ay içinde 4 bin saatten fazla izlenmiş olması gerekiyor. Bu şartları yerine getirdikten sonra YouTube üzerinden para kazanabilmektesiniz.