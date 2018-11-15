YouTube’da Fısıldayarak Yılda 60 Bin Sterlin Kazanıyor

İngiltere’de yaşayan 21 yaşındaki Sophie Michelle adlı YouTuber, Automonous Sensory Meridian Response (Otonom Duyusal Meridyen Tepkisi) ya da ASMR olarak adlandırılan videoları ile yılda 60 bin sterlin kazanıyor. Peki nedir bu ASMR?

ASMR temalı videolar son dönemde yurtdışındaki YouTuber’lar arasında oldukça popüler. ASMR kısasa, “kafa orgazmı” ya da “iç gıdıklanması” olarak tanımlanıyor. Cam sesi, kağıt sesi, makas sesi veya da fısıltı ASMR etkisine neden olan seslerden sadece bazıları.

Kimileri bu seslerden rahatsızlık duysa da araştırmalar, uyku problemi çeken insanların ASMR etkisi ile rahatladığını ve uykuya nispeten hızlı bir şekilde dalabildiklerini gösteriyor. Keza aynı durum bebekler için de geçerli.

21 yaşındaki tiyatro öğrencisi Sophie Michelle, günlük yaşamda dikkat etmediğimiz bu sesleri videolarında kullanıyor. Kısa zamanda binlerce aboneye ulaşan İngiliz YouTuber, videolarında fısıldayarak konuşuyor ve arka planda rahatlama hissi veren sesler kullanıyor.

Yaklaşık bir yıldır ASMR temalı içerikler üreten Michelle, şu anda 250 binden fazla aboneye sahip. Hatta videolarından biri 2.5 milyon görüntüleme almayı başardı. Her geçen gün popülaritesini artıran İngiliz YouTuber, yaptığı ASMR videolarıyla yılda 60 bin sterlin kazanıyor.

Michelle, ASMR ile ilgili içerik üretmeye abisinin hastalığı sebebiyle başlamış. “2015 yılında abim James’te iyi huylu bir beyin tümörü tespit edildi. Onu stres ve endişeden nasıl uzaklaştırabileceğimi düşündüm. Daha sonra onun uyumasına yardımcı olacak videolar aramaya başladım” diyen İngiliz YouTuber, ASMR temalı videolar gördükten sonra bu yönde içerikler üretmeye karar vermiş.