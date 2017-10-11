Youtube'da Popçu Metalci Gerginliği!

Başarılı Türk metal gruplarından Saspent’e Youtube üzerinden popçular savaş açtı. Devreye metalciler girince olaylar karıştı!

I'II Bring Your Toy Back isimli yeni şarkısını Youtube üzerinden yayınlayan gruba ‘içine cin kaçmış sandım ilk baş laa’, ‘tavsiyem doktora görünmesi', 'Tipin mahalle abisine benziyor soyledigin sarkiya hal hareketlere bak' gibi yorumlar yağdı. Bunun üzerine toplanan metalci abiler popçu grubu darmaduman etti. İçlerinden yetkili bir abiye benzeyeni, “En son Pentagram konserinde popçular dışarı dendiğinde böyle bir farkındalık olmuştu” dedi.

Verilen cevaplara diğer örnekler bu şekilde. Size popçu ya da metalci diye ayrım yapıp taraf tutmayacağım, sonuçta zevkler ve renkler tartışılmaz. Ama Türk milletinin her konuda yorum yapma hastalığı konusunda bilim insanlarını görev başına çağırıyorum! Malum bizde ‘bilmiyorum’, ‘ilgilenmiyorum’ yok. Herkes her konuda uzman.

‘Bu tamindir de hep clickbait…’

Saspent’in olay olan videosunu aşağı bırakıyorum, kim bilir bu haber yayınlanana kadar daha ne yaratıcı yorumlar gelecektir, bir göz atmadan geçmeyin.