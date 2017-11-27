YouTube'da Tepki Çeken Hata

Dev video platformu Youtube’un son günlerde pedofili skandallarıyla başı dertte. Başta Youtube’da pedofili içerikli videoların yer alması büyük tepki topladı. Ardından da dev şirketlerin verdiği reklamların bu tip çirkin videolarda gösterilmesiyle birlikte tepkiler çığ gibi büyüdü. Deutsche Bank, Adidas ve Mars gibi küresel şirketler bu durum üzerine platformdan reklamlarını kaldırma kararı aldı.

Reklam ambargosunun ardından şimdi de Youtube aramalarındaki otomatik tamamlama fonksiyonun verdiği öneriler bardağı taşıran son damla oldu.

İlk olarak BuzzFeed’de yer alan haberle gün yüzüne çıkan otomatik tamamlama skandalı büyük bir krize neden oldu. Youtube mobil uygulamasında ve masaüstü sürümünde arama bölümüne “How to have” ifadesini yazıldığında ortaya çıkan öneriler görenleri hayrete düşürdü. Bu kadar genel bir ifadeye karşılık pedofili içerikli başlıklar önerilmesi kullanıcılar tarafından art niyetli bir hamle olarak yorumlandı.

Youtube kanadından ise konuyla ilgili bir savunma geldi. Youtube Basın Sözcüsü haberin kaynağı BuzzFeed’i arayarak otomatik tamamlama algoritmasının bazı kişi veya kişiler tarafından bozulduğu ve ortaya bu sonucun çıktığını söyledi. Ayrıca 2016 yılından bu yana bu tip saldırılarla karşı karşıya kaldıklarını iletti. İlerleyen günlerde Youtube’un bu skandala karşı önlem alması bekleniyor ki aksi takdirde platform ciddi bir kamuoyu baskısıyla yüzleşecek.