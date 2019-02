YouTube'daki Bu Akım Sayesinde Herkes Ders Çalışacak!

Her geçen gün hayatımızda daha fazla yer kaplayan ve özellikle okul çağındaki gençlerin zamanını yiyen YouTube'da yararlı bir akım ortaya çıktı. 'Study with me' isimli akımda yayıncılar kendinizi yalnız hissetmeden ders çalışmanızı sağlıyor.

Kore ve Japon öğrencilerin kendilerini yalnız hissetmelerinden dolayı ders çalışamadıklarını tespit eden YouTuberlar yepyeni bir yayın konsepti geliştirdi. 8 saate varan canlı yayınlar ile YouTube üzerinde ders çalışan ve hatta ara vererek öğrenciyle birlikteymiş gibi davranan YouTuberlar, ASMR mikrofonları sayesinde kalem ve silgi seslerini duyurabiliyor.

"Study with me" başlığıyla ortaya çıkan ve şu anda dünyada büyük yer edinen bu akımı gerçekleştiren pek çok kanal sahibi var. Kimisi gece ders çalışmaya teşvik etmek için karanlık ortam kullanıyorken kimisi de kedisiyle birlikte ders çalışıyor. Yani öğrencilere bir nevi online ders arkadaşlığı yapan YouTuberlar aynı zamanda takipçi sayılarını artırıyor.

YouTube'daki diğer akımların tersine kullanıcıların en çok beğendiği "Study with me" videolardan bazıları 2 milyondan fazla izlenme almayı başardı. Fakat kanal sahipleri para kazanmanın haricinde öğrencileri teşvik etmek istediklerini ve YouTube'un bir araç olabileceğini düşünüyor.

Peki ya siz bu akım hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ders çalışmaya bu tarz akımlar teşvik edici olabilir mi?

