Youtube'dan Beklenen Video İndirme Özelliği Sonunda Geldi

Çok uzun süredir herkesin beklediği ancak Google'ın bir türlü getirmediği bu özellik yüzünden kullanıcılar üçüncü parti uygulamalar üzerinden illegal olarak Youtube videolarını bir şekilde telefon ve tabletlerine indiriyordu. Google buna son verme kararı aldı ve Youtube'daki videoların telefon ve tabletlere indirilmesine izin veren güncellemesini yayınladı.

Bu güncellemeyi yükledikten sonra tek yapmanız gereken şey, çevrimdışı izlemek istediğiniz videoyu internet bağlantınız varken cihazınıza istediğiniz çözünürlüğü seçerek indirmeniz.

Kısa bir süre önce gelen güncelleme şimdilik sadece Irak, Lübnan ve Hindistan'daki Android kullanıcıları için indirilebilir durumda. Genel olarak Google'ın Ortadoğu ülkelerine yeni özellikleri ilk önce açmamasına alışkınız ancak bu güncellemede Google herkesi şaşırttı.

Güncellemenin birkaç hafta içerisinde hem diğer bölgelerdeki Android kullanıcıları için hem de iPhone ve iPad kullanıcıları için indirilebilir hale gelmesi bekleniyor.