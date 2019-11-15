YouTube'dan Çocuk Videolarına Düzenleme Geliyor

Son dönemlerde çocuklara karşı kötü bir algı oluşturduğu düşünülen YouTube'dan düzenleme en nihayetinde geliyor. Amerika menşeli şirket, özellikle çocuk içeriklerinde reklam düzenlemelerinde bulunacak.

Geçtiğimiz birkaç ay öncesinde ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) tarafından uyarılan ve yeni önlemler alınmazsa cezaya tabi tutulacağı belirtilen YouTube'un yeni kararlar aldığı ortaya çıktı. Şirket bundan sonraki süreçte, çocuk videosu çekenlerin bunu özellikle belirtmesi gerektiğini söylüyor.

İnternette Çocukların Mahremiyetinin Korunması Yasası (COPPA) haklarına dikkat edilerek oluşturulan yeni düzenlemede ayrıca reklamlar da dikkat çekiyor. "Çocuklara yönelik" olduğu saptanan videolarda kişiselleştirilmiş reklam koymayacak olan YouTube, izleyici verilerini de depolamayacak.

Beğeni, Abone ve Yorumlar Gizlenecek

Önümüzdeki yıldan itibaren uygulamaya koyulacak düzenlemeyle birlikte çocuk videolarında beğeni, yorum ve abone sayısı gibi detayların olmayacağı da dile getirildi.

Tüm bu düzenlemelere rağmen YouTube'un yıl sonuna kadar FTC'ye 170 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul ettiğini belirtmek gerekiyor.