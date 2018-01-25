YouTube'dan Pozitif İçeriklere 5 Milyon Dolar Yatırım

Son zamanlarda küçük yaştaki izleyicilerin etkilenmesinde büyük rol oynayan YouTube, 2016 yılında başladığı Creators for Change programına daha fazla bütçe ayırmaya karar verdi. YouTube'daki 'pozitif' içeriklerin artması için çalışma başlatan şirket, şu anda 5 milyon dolar kadar yatırımı gözden çıkarmış durumda.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan Logan Paul olayından sonra ipleri iyice eline alan YouTube, izleyicilerine kötü örnek olmak istemiyor. Bu anlamda kullanıcılarını olumsuz etkileyecek videoları kaldırıp pozitif içeriklere yönelen şirket, iki yıl önce başlattığı Creators for Change programına bu yıl güncelleme getirmeyi planlıyor. YouTube güncelleme kapsamında, dünyanın belirli ülkelerinden yayıncılar toplayacak ve farkındalık yaratmak amacıyla yayıncılara özel videolar çektirecek.

Konu hakkında "Programın bu yılında daha fazla içerik oluşturucusunu bünyemize katacağız, YouTube topluluğunu yeni araçlarla ve değişim yaratma eğitimi ile bir araya getireceğiz ve pozitif sosyal mesajları teşvik etmek için daha fazla gence sesleneceğiz" açıklamasını yapan YouTube, önümüzdeki aylardan itibaren bu tarzda pozitif içeriklerin sitede yer alacağını ifade etti.

Ayrıca YouTube, Creators for Change kapsamında Almanya ve İngiltere'de anket yapılan öğrencilerin olumlu düşüncelerinde önemli bir artış olduğunu dile getirdi.