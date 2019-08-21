YouTube’dan 'Robot Dövüşü' Videoları Hakkında Önemli Karar

Yapay zekaya (AI) çok güvenen ve Google Araştırma departmanını Google AI adıyla yeniden adlandıran Google, yavaş yavaş robotların tarafına geçmeye başladı. Aslında bunun bir gün olacağını biliyorduk ancak görünüşe göre beklenenden çok daha erken olacak.

Google’ın video içerik platformu YouTube’un, hayvan istismarı (hayvan zulmü) görüntüleri içerdiği için platformun ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle robot dövüşü videolarını (BattleBots gibi) platformdan kaldırdığı belirtiliyor.

Hayvan istismarı içerdiği tespit edilen videolardan biri şu şekilde:

Bu video, BattleBots’un son sezonunda yarışan Jamison Go tarafından paylaşıldı. Jamison, bu video ve 8 diğer video için YouTube tarafından kendisine aşağıdaki uyarı mesajının gönderildiğini söyledi:

BattleBots’un son sezonunda yarışan bir başka isim olan Sarah Pohorecky’nin YouTube kanalı Maker’s Muse, YouTube’un kendisine de benzer bir uyarı mesajı gönderdiğini ifade etti. Motherboard da benzer bir haber yaparak olayı doğruladı.

Bu videoların çekilme hızı ve hacmi, bunun YouTube'un sonundaki aşırı çekici bir moderasyona bağlı olduğunu gösteriyor. Ancak YouTube, söz konusu videoların yanlışlıkla silindiğini ve şimdilik platformda robot dövüşlerini ya da savaşlarını yasaklayan herhangi bir ilkenin bulunmadığını ifade etti.

Görünüşe göre platformdan kaldırılan videoların çoğu şimdilik yedeklendi. Ancak YouTube’un yapay zekası, robot dostlarını korumak için her an yeni yöntem ve kurallarla karşımıza çıkabilir.