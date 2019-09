YouTube Doğrulama Rozetlerinin Tasarımını Değiştiriyor

Twitter üzerinden açıklama yapan Team YouTube resmi hesabı, doğrulanmış profillerde kullanılan rozet tasarımlarının değiştiğini belirtti.

Bir içerik üreticinin, sanatçının, işletmenin veya halka mal olmuş kişilerin resmi kanallarını doğrulamak amacıyla kullanılan doğrulama rozetleri; Twitter, Instagram, Facebook ve YouTube gibi sosyal platformlarda kullanılmakta. Sahte profillerden ayırt etmek amacıyla kullanılan bu rozetler, alınabilmek için bazı şartlara ve doğrulamalara ihtiyaç duyuyor.

Dün Twitter üzerinden doğrulanmış profillerde kullanılan rozet tasarımlarının değiştirildiğini açıklayan Team YouTube hesabı, yeni tasarıma ait görüntüleri de paylaştı. Ekim ayının sonlarına doğru yayına alınacak bu yeni tasarım, diğer platformlarda bulunan küçük onay tikini kaldırıyor.

It should be easy to know when you’ve found the official YouTube channel of a creator, artist, brand, or public figure.



So in late October, we’re updating what it means for channels to be “Verified” w/ new eligibility criteria & a new look.



