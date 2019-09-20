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  4. YouTube Doğrulama Rozetlerinin Tasarımını Değiştiriyor

YouTube Doğrulama Rozetlerinin Tasarımını Değiştiriyor

Berk Demirci
Berk Demirci - | teknoloji

Twitter üzerinden açıklama yapan Team YouTube resmi hesabı, doğrulanmış profillerde kullanılan rozet tasarımlarının değiştiğini belirtti.

Bir içerik üreticinin, sanatçının, işletmenin veya halka mal olmuş kişilerin resmi kanallarını doğrulamak amacıyla kullanılan doğrulama rozetleri; Twitter, Instagram, Facebook ve YouTube gibi sosyal platformlarda kullanılmakta. Sahte profillerden ayırt etmek amacıyla kullanılan bu rozetler, alınabilmek için bazı şartlara ve doğrulamalara ihtiyaç duyuyor.

Dün Twitter üzerinden doğrulanmış profillerde kullanılan rozet tasarımlarının değiştirildiğini açıklayan Team YouTube hesabı, yeni tasarıma ait görüntüleri de paylaştı. Ekim ayının sonlarına doğru yayına alınacak bu yeni tasarım, diğer platformlarda bulunan küçük onay tikini kaldırıyor.

Verilen doğrulamaların profiller için bir ödül ya da onay olmadığını belirten şirket, bunun sadece ünlü ve tanınmış kişilerin resmi hesaplarının doğrulanması amacıyla kullanıldığını da belirtti. Yeni doğrulama ile birlikte doğrulanmış profillerin isimlerinin yanında bir onay tiki yerine, ismin arkasında gri bir kutucuk bulunacak.

ETİKETLER: youtube doğrulanmış hesap